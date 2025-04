Kiko Hernández clama alto contra Telecinco tras el último menosprecio en 'De Viernes'

El cambio en Mediaset, que lleva tiempo en marcha, resultó en el vetode figuras televisivas como la familia Mohedano-Carrasco y los antiguos rostros de 'Sálvame', cuyo programa se canceló sin previo aviso. Uno de los afectados por este veto, tanto verbal como visualmente, es Kiko Hernández.

Y una vez más, Telecinco lo ha demostrado. El viernes pasado, el programa de 'De Viernes' recibía como invitados a Carmen Borrego y a su hijo Jose María Almoguera. En un vídeo que resumía a lo largo de los años la historia tan complicada entre madre e hijo, aparecía un fragmento de 'Sálvame'. En él, Carmen Borrego aparecía con Jorge Javier Vázquez y detrás de él una pantalla en la que se intuía el rostro de Kiko Hernández. Se intuía, como decimos, porque la propia cadena optó por pixelar la cara del excolaborador.

Kiko Hernández comentó en el programa de este lunes en 'Tentáculos' esta particular forma de veto hacia quien un día fue parte de la casa. Fue en el momento en el que el tertuliano iba a dar una exclusiva cuando bromeó sobre lo ocurrido. "Hacedme buenos planos que vamos a salir en todos los programas. Ah no, que luego no nos nombran. Ah no, que luego me pixelan".

| Mediaset

"Claro, como llevo tanto cuidado facial, de cremas y tal, parece que tengo menos de 18 años. Entiendo que en la cadena de enfrente me pixelen porque dicen '¿para qué jugárnosla por si es menor de edad?", prosiguió ironizando Kiko Hernández.

Carlota Corredera no quiso dejar escapar la oportunidad para preguntarle qué se sentía: "¿Qué se siente cuando después de estar trabajando más de 20 años en Mediaset, te pixelan?". "¿Te digo la verdad? Por un lado, me alegró, por otro me descojoné y por otro dije, 'las caras se queman en televisión de tanto salir. Por lo tanto, es bueno que de momento me vayan pixelando por si alguna vez vuelvo, al programa de Terelu, por ejemplo, sea una cara fresca, como nueva", contestó a modo de sorna.