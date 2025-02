Jorge Javier Vázquez se rompe por la historia de superación de una niña enferma

'Hay una cosa que te quiero decir' ha regresado ofreciendo momentos de profunda emoción. En su última emisión, la historia de Andra, una niña de 12 años que padece epidermólisis ampollosa, más conocida como Piel de Mariposa, conmovió a toda la audiencia. De hecho, el propio Jorge Javier Vázquez terminó emocionándose en 'Hay una cosa que te quiero decir'.

El emotivo momento llegó cuando Alina, madre de Andra, compartió su testimonio sobre el diagnóstico de su hija, enfermedad que fue detectada desde su nacimiento. "Cuando llegamos a casa no sabíamos qué hacer, cómo cuidarla, nadie te prepara para algo así", relató en 'Hay una cosa que te quiero decir', dejando en evidencia la angustia e incertidumbre que vivió su familia.

La emoción alcanzó su punto álgido cuando Jorge Javier Vázquez comenzó a leer una carta escrita por Alina para su hija. Con la voz entrecortada y deteniéndose en varias ocasiones para recomponerse, el presentador se sinceró con la pequeña: "Tu madre es muy optimista creyendo que voy a ser capaz de leerla entera, pero no lo tengo tan claro".

| Mediaset

La carta reflejaba el amor incondicional de una madre y la valentía de su hija: "Ya sabes que te quiero mucho. Eres la niña más valiente del mundo, contigo he aprendido a ser mamá. Junto a ti, he vivido los mejores días de mi vida. No te puedo explicar con palabras lo orgullosa que estoy de ti", expresaba la misiva, que Jorge Javier Vázquez leyó con gran esfuerzo.

El mensaje continuaba destacando la fuerza de Andra y su determinación para superar los desafíos de su día a día. "Quiero que seas muy feliz, que sigas confiando en ti misma, como lo sigues haciendo hasta ahora. Me emociona ver cómo te superas cada día y cómo te esfuerzas por dibujar y patinar como si eso fuera fácil para ti", añadió el presentador.

Desde otra zona del plató, Jaime Lorente, actor de 'La casa de papel' y uno de los ídolos de Andra, escuchaba atentamente. 'Hay una cosa que te quiero decir' le había preparado una sorpresa a la pequeña, permitiendo un emotivo reencuentro entre ambos. Su vínculo surgió cuando coincidieron en el rodaje de una campaña de la ONG Debra Piel de Mariposa, que busca concienciar sobre esta enfermedad.

El actor dedicó unas conmovedoras palabras a Andra tras volver a verla: "Eres un regalo, eres un ejemplo a seguir y conocerte me cambió un poco la vida. Ella quiere ser psicóloga porque quiere ayudar a la gente, pero lo que no sabe es que con el simple hecho de estar aquí ya lo está haciendo".