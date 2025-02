Audiencias: 'Hay una cosa que te quiero decir' lidera ante 'Atrapa un Millón'

'Hay una cosa que te quiero decir' con Jorge Javier Vázquez lidera con máximo de temporada en Telecinco con un buen 11,1% y 941.000 espectadores. 'Atrapa un Millón' de Manel Fuentes se conforma con la segunda opción en audiencias a Antena 3 con un flojo 9,3% y 972.000 telespectadores. La película "Historias de San Valentín" en La 1 no destaca con un 7,8% y 800.000 fieles, mientras 'Informe Semanal' se queda en un 7,9% y 873.000 fieles.

En Cuatro, funciona la película "Lucy" con un 8,4% y 881.000. Finalmente, 'laSexta Xplica' de José Yélamo sube por sorpresa en audiencias a un 6,4% y 528.000 fieles.

En la tarde, 'Fiesta' con Emma García no funciona en Telecinco con un escueto 8,8% y 789.000 seguidores. El primer Multicine de Antena 3 lidera en audiencias con un buen 11,1% de cuota de pantalla y 993.000 seguidores. No obstante, 'Cine de Barrio' no destaca con un 8,4% y 767.000 en La 1.

| Telecinco

Al mediodía, 'Socialité' no funciona con un escueto 8,8% y 537.000 seguidores desde Telecinco. Sin embargo, puede con 'D Corazón', que baja a un escueto 6,9% y 480.000.

'La Ruleta de la Suerte' lidera en audiencias con su mejor sábado de la temporada con un 19,3% y 1.335.000 seguidores. Justo antes, 'Cocina Abierta con Karlos Argüiñano' también lidera con un 12,5% y 570.000. Además, Antena 3 Noticias 1 es lo más visto del día con un gran 22,5% de share y 1.994.000 seguidores.

A nivel diario, Antena 3 lidera con distancia el sábado 15 de febrero con un 10% de share. Este sábado, más de 26 millones de espectadores únicos vieron la televisión, lo que supone el 57% de la población en España.