Jordi Évole se queda sin palabras por la petición del Rey Juan Carlos a Juan y Medio

El estreno de la sexta temporada de 'Lo de Évole' dejó un momento para el recuerdo gracias a una esperada situación preparada por el equipo y su invitado, Juan y Medio. Durante la emisión, el presentador andaluz llevó a cabo una inocentada que dejó a Jordi Évole sin palabras. Una broma que involucró nada menos que al rey emérito Juan Carlos I.

Todo comenzó de manera sutil, mientras Juan y Medio relataba anécdotas de su carrera, que se remonta más de 30 años atrás, incluyendo su participación en 'Inocente, inocente'. No obstante, destacó su gran papel en Canal Sur: "Hay figuras que tú jamás creerías... Personas de ese peso político, económico o cultural llaman interesándose por personas que salen en el programa. Y dices... '¿de verdad?'".

La revelación sorprendió a Jordi Évole, que no podía ocultar su curiosidad, mientras el invitado añadía: "Llama gente que si yo te lo digo... Lo negarás y no te creerás que es cierto. Gente de 'no hay nadie más por encima de ellos'".

| Atresmedia

En ese momento, Jordi Évole no pudo evitar lanzar una pregunta cargada de incredulidad: "¿Juan Carlos I? Lo que le faltaba ya...". Sin embargo, Juan y Medio esquivó su mirada, manteniendo el misterio: "Vamos a decir que gente de su entorno ha llamado interesándose y pidiendo la comunicación con una persona que salió en el programa". La reacción de Jordi Évole, mezcla de asombro y nerviosismo, llevó incluso al andaluz a pedir que esa parte no fuese emitida en televisión.

La broma escaló con la descripción que Juan y Medio ofreció sobre el rey emérito, sorprendiendo aún más al presentador de 'Lo de Évole'. "A mí me sorprendió muy positivamente porque es una persona que tiene un trato... No me extraña que haya hecho lo que ha hecho en la vida. Es cariñoso, divertido, respetuoso... Tiene un don de gentes", añadía.

Para aumentar la tensión, Juan y Medio simuló realizar una llamada al rey Juan Carlos I, pidiendo que le devolviera la llamada más adelante. Finalmente, en el clímax de la inocentada, Juan y Medio recibió una supuesta llamada del monarca y, al pasarle el teléfono a Jordi Évole, comenzó a sonar la icónica sintonía de 'Inocente, inocente'.

Y es que todo, desde el principio, había sido una broma planeada por el equipo de 'Lo de Évole'. El momento desató las carcajadas del presentador catalán, que no pudo contenerse entre risas: "Muchas gracias, querido equipo, por esta putada que me habéis hecho".