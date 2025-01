'No deja indiferente': laSexta presenta las novedades de 'Lo de Évole'

'Lo de Évole' vuelve a laSexta.El canal de Atresmedia estrena este domingo 19 de enero, a las 21:25 horas, la sexta temporada del espacio de Jordi Évole. El periodista vuelve con una nueva entrega de programas en las que las conversaciones en profundidad con los invitados e invitadas serán protagonistas.

"Un formato rompedor, que podemos decir con orgullo que por cinco años consecutivos es lo más visto de laSexta. Cada episodio tiene 3 millones de espectadores únicos y en el total de temporada llega a tener 13 millones de contactos", arrancaba Carmen Ferreiro en Sevilla la rueda de prensa, a la que ha acudido TVeo.

"Quiero poner en valor las bondades y lo bueno que tiene, más allá de Jordi Évole, porque en estos tiempos de crispación, es un oasis para las charlas pausadas, con distintos perfiles y maneras de pensar. Gracias a la verdad que tiene Jordi y que consigue, nos cuentan cosas que jamás han contado. Es uno de los valores, la verdad y el estar en la conversación social", añadía la directora de entretenimiento de Atresmedia.

| Atresmedia

De este modo, Carmen Ferreiro ha puesto en valor la variedad de invitados de 'Lo de Évole': "Programas que no dejan indiferentes, con invitados muy diferentes, de cualquier posición política y profesión. Son muchas las personas que se han parado a charlar y conversar con Jordi Évole".

"Me hace mucha ilusión cada año estrenar temporada. No me canso, porque tampoco hago muchos y no me da tiempo. Es un lujo hacer este programa y que hayamos llegado a esta especie de estatus, en el que cuando el invitado viene a este programa viene con ganas de explicar más que en otros sitios y cada conversación es muy especial", explicaba, por su parte, Jordi Évole.

Para empezar, 'Lo de Évole' viaja a Sevilla para encontrarse con un ídolo de masas para los andaluces: Juan y Medio. El popular presentador lleva más de 30 años haciendo televisión, a la que llegó por casualidad como gancho para un programa de bromas ('Inocente, inocente'). El andaluz recibe al programa para repasar su prolífica carrera y mostrar su lado más desconocido y personal.

| Atresmedia

'Lo de Évole', a través de la charla entre Jordi Evole y Juan y Medio, hace un retrato de una generación que seguramente no ha sido suficientemente reivindicada, la de nuestros mayores, a los que a menudo miramos con condescendencia, pero que tienen historias profundas y trascendentes. Personas que sobre todo acuden al programa para escapar de la soledad que padecen. Y el presentador les recibe en su programa con una clara vocación de servicio público.

Por su parte, Jordi Évole explicaba que antes de Juan y Medio había otras opciones para arrancar la temporada, pero tras grabar el programa no tuvo ninguna duda. "Me fui de aquí conociendo a tu tipo que sentí que estaba haciendo algo bueno por la humanidad. Sobre todo por un sector de una población a los que tal vez no tratamos como se merecen. Juan y Medio habla de tú a tú, hace bromas desde el respeto", explicaba el periodista.

"Quiero poner en valor la presencia de Juan y Medio, porque todos los que lo conocemos sabemos que es un estupendo profesional. Creo que en este programa el espectador conocerá esa faceta humana, que es uno de los grandes hallazgos de este programa", explicaba Carmen Ferreiro.

Los invitados de la temporada de 'Lo de Évole'

Más allá de Juan y Medio, la temporada también contará con Pepe Mujica, expresidente de Uruguay. También con Lolita, que abre 'Lo de Évole' confesando que tenía muchas ganas de que Jordi la entrevistara. Además, lo demuestra con creces entregándose a una entrevista sincera y desnuda.

| Atresmedia

Otro de los grandes invitados es Dani Martín, que pasaba sus veranos de infancia en un camping como el que visitará con Évole. Juntos tienen una charla llena de verdad y sin pudor. Así como Eduard Fernández en su año más exitoso profesionalmente, por lo que repasará las luces y las sombras de su carrera y su vida.

Una de las grandes invitadas de 'Lo de Évole' también será Mala Rodríguez, pionera de la música urbana en este país que, como todas las pioneras, ha sufrido abriéndose camino. Con ella reproducimos algunos de los cuadros más célebres de la historia de la pintura.

De este modo, 'Lo de Évole' vuelve con nuevos programas tras cerrar su quinta temporada como el programa más visto de laSexta, superando a su competidor directo en 1,2 puntos. El espacio cerró su última temporada con una media de 1.068.000 espectadores (7,6%) y cerca de 2,9 millones de espectadores únicos cada domingo. Asimismo, subió en Target Comercial hasta el 9,2% de cuota y lideró entre espectadores de 34 a 44 años (10,8%).

"El consumo televisivo ha cambiado, pero seguimos teniendo un punto de cita. La gente sigue viéndolo sabiendo que al día siguiente va a ser conversación. Y cuando ves el domingo por la noche la cantidad de comentarios muy bonitos que te llegan de redes...", explicaba Jordi Évole sobre el éxito de su programa de entrevistas.