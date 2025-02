Joaquín Prat frena 'Vamos a ver' con una exclusiva sobre el futuro de Anabel Pantoja

'Vamos a ver' ha arrancado el programa este miércoles 19 de febrero con una inesperada noticia sobre Anabel Pantoja. La influencer ha emprendido su primer viaje junto a su hija Alma y su pareja, David Rodríguez. La familia ha sido captada en el aeropuerto de Gran Canaria en plena preparación para este desplazamiento, que les llevará a la península.

Desde primera hora de la mañana, la sobrina de Isabel Pantoja organizaba el equipaje, mientras que David Rodríguez se encargaba de colocar el carrito de la pequeña en el maletero del vehículo que les trasladó a la terminal. Poco antes de las siete de la mañana, la pareja ya se encontraba en la zona de facturación. En ese momento, Patricia López, reportera de 'Vamos a ver', intentó conversar con ellos.

Anabel Pantoja, algo nerviosa por la situación, pidió intimidad para poder iniciar el viaje con tranquilidad. "Ha reaccionado como es ella, impulsiva", explicaba la periodista de 'Vamos a ver', que ha logrado las imágenes del viaje de la familia al completo.

| Europa Press

Alma, que el próximo 23 de febrero cumplirá tres meses de vida, permaneció en todo momento protegida por su madre, mientras que David Rodríguez caminaba a su lado con gesto serio. A pesar de la tensión inicial, fuera de cámaras, Anabel Pantoja se mostró más relajada y aseguró estar "tranquila y feliz por poder realizar este viaje los tres". Un viaje que hace apenas un mes parecía imposible, ya que la pequeña permanecía ingresada con pronóstico reservado.

El destino del vuelo fue Sevilla, donde la familia fue recibida por Merchi, madre de Anabel. Sin embargo, la capital andaluza no será la única parada, pues, según ha revelado el periodista Antonio Rossi, el siguiente destino será Córdoba. En esta ciudad, de la que es originario David Rodríguez, la pequeña será sometida a una revisión médica y tendrá la oportunidad de conocer a sus familiares y más amigos. Además, este viaje permitirá a David reencontrarse con su tierra tras unos meses especialmente complicados.

Durante su estancia en el aeropuerto, Anabel Pantoja no ocultó su incomodidad ante la presencia de los medios. La influencer y colaboradora televisiva no dudó en manifestarlo cuando fue abordada por la reportera de 'Vamos a ver'. "Si me dejáis viajar tranquilamente con mi hija, os lo agradezco", declaró visiblemente molesta.