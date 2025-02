Nuria Roca tiene que pedir perdón por lo que se llegó a decir en directo en 'La Roca'

Nuria Roca ha protagonizado un incidente que la ha obligado a rectificar en directo en laSexta. Durante la emisión de 'La Roca' se trató el rumor sobre una posible nueva relación de Victoria Federica. Sin embargo, la información que se presentó estaba basada en una fotografía incorrecta, lo que llevó a Nuria Roca a pedir disculpas por el error.

En un momento de la emisión, Nuria Roca reconoció el fallo y explicó la situación: "La semana pasada colocábamos un novio a Victoria Federica. Y no es que no lo tenga, que tampoco lo sabemos, a ciencia cierta tampoco se ha pronunciado ella, pero sí que es verdad que nosotros le pusimos una identidad al novio que no era".

Las disculpas se produjeron después de que, en el programa, se hubiera utilizado una foto errónea para ilustrar la identidad del supuesto novio de la hija de la infanta Elena. "Hablamos del que podría ser el nuevo novio de Victoria Federica, pero lo ilustramos con el chico que no era, utilizamos una foto del que creíamos que era Borja Moreno de Oriol y resulta que no. Así que desde aquí pedimos disculpas", añadió Nuria Roca, pidiendo perdón por lo que calificó como un "error".

| Atresmedia

"Utilizamos una foto que pertenecía a otra persona, así que vamos a pedir disculpas, por favor, por este error", recalcó Nuria Roca.

Justo después 'La Roca' mostró en pantalla una nueva fotografía, esta vez del chico que, según ellos, podría ser la verdadera pareja de la joven. Sin embargo, la incertidumbre continuó, ya que la identidad de este supuesto novio seguía sin ser confirmada. "Este sí que sería el novio", dijo Nuria Roca al hablar de otro chico.

En un tono más relajado, Nuria Roca y sus colaboradores continuaron jugando con el tema. "¿Pero son novios o no son novios?", preguntó entre risas la presentadora. "Pues no lo sé, estoy intentando que Juan del Val suelte algo de prenda", respondió una de las colaboradoras.

En audiencias, 'La Roca' no destacó en la tarde de laSexta con tan solo un 4,7% de cuota y 470.000. No obstante, el programa de Nuria Roca consiguió picos por encima del 7%.