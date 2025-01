Joaquín Prat anuncia su marcha tras el regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas

Tras los bajos datos de audiencia que recogían cada día, Telecinco se ha visto obligada a actuar. La cadena ha anunciado cambios en su parrilla televisiva que afectan directamente a Ana Rosa Quintana. La periodista vuelve a la franja matinal después de un año y medio en las tardes con su programa 'TardeAR'.

Si bien es cierto que 'TardeAR' seguirá en emisión con dos nuevos presentadores, la vuelta de Ana Rosa obliga a los programas que ocupan la franja matinal a compartir espacio. Estos son 'Vamos a ver' con Joaquín Prat y 'La Mirada Crítica' con Ana Terradillos.

Así, Ana Terradillos seguirá al frente de 'La Mirada Crítica' de 8:00 a 9:00 de la mañana. Proseguirá 'El programa de AR' con una duración que todavía se desconoce y a continuación, será el turno de Joaquín Prat con 'Vamos a Ver' hasta las 15:00 de la tarde.

Joaquín Prat no ha dudado en sincerarse sobre estos cambios: "Formo parte de un organigrama que es el de Mediaset y si Mediaset me piden que haga algo, lo hago. Y si me dicen que me vaya a otro sitio lo voy a hacer exactamente igual. Siempre hay que ser profesional y adaptarse a lo que la empresa necesite" ha declarado en la revista Diez Minutos.

| Mediaset

También lo ha hecho en su programa donde ha adelantado los cambios que sufrirá 'Vamos a Ver': "La esencia se mantiene. Habrá menor duración, pero seguiremos apostando por actualidad y temas de corazón".

Y lo sorprendente que ha revelado es que no estará en el arranque de esta nueva etapa en las mañanas de Telecinco. Pero que no cunda el pánico, porque su ausencia no será por mucho tiempo. Este cambio de parrilla llega justo cuando Joaquín Prat coge sus vacaciones: "El lunes me voy de vacaciones", ha reconocido. Aunque asegura que regresará pronto para ponerse de nuevo al frente del programa. Así, las mañanas de Telecinco podrían asemejarse a este planteamiento:

08:00 a 09:00 horas - 'La Mirada Crítica'

09:00 a 13:30 horas - 'El programa de Ana Rosa'

13:30 a 15:00 horas - 'Vamos a ver'

El próximo lunes 3 de febrero regresará a las mañanas 'El programa de Ana Rosa'. Se trata de una de las marcas más emblemáticas de Telecinco, que durante sus 18 años en emisión fue todo un referente en la franja.