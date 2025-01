Risto Mejide corta a Irene Montero por lo que dice de Ana Rosa en 'Todo es Mentira'

Irene Montero se estrenó en 'Todo es mentira' como colaboradora el pasado 18 de noviembre, y desde entonces ha protagonizado varios enfrentamientos con sus compañeros. El último de estos choques ocurrió el lunes 13 de enero, en medio de un debate sobre las medidas anunciadas por Pedro Sánchez para resolver la crisis de vivienda en España.

Durante la discusión, Irene Montero aprovechó para señalar la postura de Ana Rosa Quintana sobre el tema, afirmando que la periodista de Telecinco tiene más de 40 viviendas de alquiler turístico. Unas palabras que Risto Mejide no pudo tolerar.

Según Irene Montero, el principal problema de la vivienda en España radica en la especulación inmobiliaria: "No tiene nada que ver con la okupación. Ese es un discurso de Ana Rosa Quintana que tiene un negocio inmobiliario. En realidad el problema de la vivienda en España es que la gente no tiene dinero para pagar el alquiler", argumentó la líder de 'Unidas Podemos' en 'Todo es Mentira'.

| Mediaset

Estas palabras provocaron la intervención de Risto Mejide, que, en un intento de calmar los ánimos, le recordó que estaba hablando de una compañera que no estaba presente para defenderse. "Te tengo que parar aquí porque has hablado de una compañera que no está aquí para defenderse. Como es una compañera de la casa...", le señaló el publicista.

A pesar de la intervención de Risto Mejide, Irene Montero no se mostró convencida y le respondió con firmeza con un "anda, que no hablamos veces de gente que no está aquí para defenderse". La colaboradora insistió en su punto de vista, declarando: "España no tiene un problema de okupación. España tiene un problema de desahucios sin alternativa habitacional que es una vulneración de derechos humanos de las personas en el peor momento de sus vidas".

Además, concluyó su intervención de manera tajante: "Y España tiene un problema de que las viviendas están por las nubes. Porque hay grandes fondos y grandes rentistas que las están usando para enriquecerse".

En audiencias, este lunes, 'Todo es mentira', con Risto Mejide, ha seguido por encima del 7% en Cuatro al llegar al 7,3%, 645.000 seguidores de media y 2.599.000 espectadores únicos. El programa ha superado a su competidor en 1,3 puntos.