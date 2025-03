Jarro de agua fría para Natalia Sánchez tras lo ocurrido en 'Sueños de Libertad'

Begoña, personaje de Natalia Sánchez, comparte su gran frustración con Andrés. Este martes 18 de marzo, 'Sueños de Libertad' seguirá avanzando en sus tramas en la sobremesa de Antena 3. La serie diaria, además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Sueños de Libertad', después de lo que hizo Górriz, Tasio dudó si ir a la boda de Marta. Además, Joaquín planteó a Luis la posibilidad de tirar la toalla con el proyecto del balneario. Carmen informó a las chicas de que en la fábrica ya sabían quién era el verdadero padre de Tasio.

Fina se fue de la lengua con Claudia y le contó lo que vio en la cantina. María se ofreció para sustituir a Jesús durante su ausencia en Francia, mientras Begoña afeó a Damián que no paró los pies a Jesús. Jesús hizo saber sus planes a Julia y la niña se disgusta porque no incluyeron a Begoña. Doña Clara trató de manipular a Fina para que no fuese a la boda de Marta y Pelayo.

| Atresmedia

En audiencias, este mes de febrero, 'Sueños de libertad' con un 13,5% y 1.227.000 espectadores cumplió su primer aniversario liderando con su récord de temporada. Fue la serie más vista de la televisión, arrasando a 5 puntos de ventaja sobre su inmediato competidor.

¿Qué pasará en el capítulo del martes de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad', Begoña, personaje de Natalia Sánchez, comparte su gran frustración con Andrés: si Jesús se lleva a Julia a París, la perderá. Gaspar confiesa a Claudia algo relacionado con Manuela. Begoña revela a Digna los planes de Jesús y le pide ayuda para lograr que no se lleve a Julia.

Górriz confiesa a Jesús lo que hizo don Pedro para que hiciera tambalearse a Joaquín. Fina toma una importante decisión respecto a su asistencia a la boda de Marta. Jesús pone una única condición para quedarse en Toledo y no llevar a Julia a París con él. Fruto de su anosmia, se percibe mucha tensión entre Luis y Luz, mientras la opinión general frente al chantaje de Jesús es unánime.