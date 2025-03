La propuesta de Roser Tapias tras los recientes cambios en 'Sueños de Libertad'

María, personaje de Roser Tapias, se ofrece para sustituir a Jesús durante su ausencia. Este lunes 17 de marzo, 'Sueños de Libertad' seguirá avanzando en sus tramas en la sobremesa de Antena 3. La serie diaria, además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Sueños de Libertad', Carmen se dio cuenta de lo que sentía Gaspar por la tía de Claudia. Ahora que Julia sabía que Digna era su abuela, la niña se acercó mucho más a ella y a Jesús no le hizo ninguna gracia. Tras su reunión con don Pedro, Górriz propagó por la fábrica un rumor sobre Joaquín.

Fina descubrió a Gaspar y Manuela con los cuadernillos de escritura, pero el cantinero hizo algo totalmente inesperado para disimular. Gema y Joaquín discutieron fruto de las tensiones que se vivían en la fábrica. Jesús dio una importante noticia a Damián sobre su futuro respecto a la propuesta de Brossard.

| Atresmedia

En audiencias, este mes de febrero, 'Sueños de libertad' con un 13,5% y 1.227.000 espectadores cumplió su primer aniversario liderando con su récord de temporada. Fue la serie más vista de la televisión, arrasando a 5 puntos de ventaja sobre su inmediato competidor.

¿Qué pasará en el capítulo del lunes de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad', después de lo que hizo Górriz, Tasio duda si ir a la boda de Marta. De hecho, Joaquín está dispuesto a callar a Górriz como sea. Además, Joaquín plantea a Luis la posibilidad de tirar la toalla con el proyecto del balneario. Carmen informa a las chicas de que en la fábrica ya saben quién es el verdadero padre de Tasio.

Fina se va de la lengua con Claudia y le cuenta lo que vio en la cantina. María, personaje de Roser Tapias, se ofrece para sustituir a Jesús durante su ausencia en Francia, mientras Begoña afea a Damián que no pare los pies a Jesús. Jesús hace saber sus planes a Julia y la niña se disgusta porque no incluyen a Begoña. Doña Clara trata de manipular a Fina para que no vaya a la boda de Marta y Pelayo.