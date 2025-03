Jarro de agua fría para Rengin tras una inesperada propuesta en 'Renacer'

Antena 3 emite este lunes 24 de marzo, a las 23h, un nuevo capítulo de 'Renacer', después de una nueva entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ya en más de 50 países, la serie turca se ha convertido en todo un fenómeno global. 'Renacer' también está disponible por adelantado para los usuarios premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Evren apareció en casa de Bahar porque necesitaba verla, a pesar de lo decepcionado que se fue del hospital. Sureya era la nueva médico jefe del hospital. Lo que nadie sabí es que estuvo saliendo con Evren, hasta que él decidió cortar su relación porque estaba enamorado de otra persona.

La junta del hospital se reunió para estudiar el caso de Evren y averiguar si hubo alguna negligencia durante la operación de Timur y Bahar. Timur apareció en el hospital para aportar su versión, asegurando que fue una intervención difícil y que tomó la decisión correcta.

| Atresmedia

'Renacer' es una gran historia de superación que aborda temas como la maternidad, el amor, la infidelidad y las dificultades para conciliar la vida laboral con la familiar.La serie cuenta con un elenco formado por Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') y Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Completan el reparto a Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completan el elenco de 'Renacer'.

¿Qué pasará en el capítulo de 'Renacer' del lunes?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Renacer', Bahar va detrás de Evren para pedirle que no deje el trabajo y se acaban besando. Timur y Sureya también son testigos de su beso y se quedan hundidos. Aziz y Umay no paran de presionar a su madre porque creen que se merece ser feliz, pero no con Evren.

Bahar decide cortar su relación con Evren porque no puede lidiar con tantos problemas y la oposición de sus propios hijos. Timur está muy afectado porque ha perdido a Bahar y se emborracha. Al llegar a casa, pide a Rengin que se casen, pero al día siguiente se arrepiente, ya que solo quiere recuperar a Bahar. Timur y Evren vuelven a trabajar en el hospital.