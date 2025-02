La decisión de Bahar que da un giro de 180º a su vida y enfada a Timur en 'Renacer'

Tras muchos meses, idas y venidas, el momento que parecía inevitable finalmente ha llegado a 'Renacer'. Timur ha recibido en sus manos el volante de su divorcio con Bahar, y su reacción no se ha hecho esperar.

Muy enfadado, el cirujano ha corrido a hablar con Bahar en el hospital, exigiendo respuestas. "Presenté una demanda de divorcio ¿qué es lo que esperabas?", reacciona inicialmente la protagonista de 'Renacer'. "Bahar, cómo puedes tirar por la borda todos años de matrimonio? Digamos que yo no te importo, pero tenemos dos hijos", se defendía Timur.

"Eres tú al que no le importamos ninguno. Resumir nuestro matrimonio con unas fotos ridículas, quieres que te lo resuma yo? ¿Te cuento la historia real de Romeo y Julieta?", respondía con firmeza Bahar en 'Renacer'.

| Atresmedia

De este modo, segura de sí misma, ha dejado claro que la decisión estaba tomada desde hace tiempo: "Debí divorciarme cuando me dejaste morir. Cuando te negaste a ser mi donante, pero pensé que estabas asustado, porque eres humano al fin y al cabo y por eso intenté perdonarte. Y mientras yo necesitaba a alguien en el hospital, tú estabas en París con Rengin, Timur, qué más tienes que decir? ¿Ella te dijo que no fueses mi donante? ¿Creíais que se iría? Decidiste perderte cuando me dejaste morir, así que no tenemos nada que hablar.

Sin embargo, la discusión ha ido a peor, ya que Timur ha acusado a Bahar de serle infiel con Evren, como si buscara justificar lo que ya no tenía arreglo. "Entonces decidiste filtrear con Evren, acaso es mentira? Como te mira ese tío también es infidelidad. Si yo te soy infiel con Rengin, tú me eres infiel con Evren", reaccionó el cirujano con dureza.

Pero ella no ha dudado ni un segundo en negarlo y le ha dado una bofetada que lo ha dejado sin palabras. "Me quiero divorciar porque no te quiero, y no necesito otro motivo", sentenció la protagonista de 'Renacer'. Así y sin mirar atrás, Bahar se ha marchado, dejando a Timur solo con el peso de su propia culpa en lo que ha sido el final de su relación.