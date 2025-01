Jarro de agua fría para Bahar tras una recaída que lo cambiará todo en 'Renacer'

Antena 3 emite este lunes 20 de enero, a las 23h, un nuevo capítulo de 'Renacer', después de una nueva entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ya en más de 50 países, la serie turca se ha convertido en todo un fenómeno global. 'Renacer' también está disponible por adelantado para los usuarios premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Bahar acogió a Parla en su casa, que estaba sufriendo por el estado de salud de su madre. Evren escondió algo acerca de la familia de Timur, pero no estaba preparado para contarlo. Bahar estaba muy angustiada porque cada vez tenía más sospechas de que Timur le era infiel.

Nevra estaba extrañada por la aparición de Parla en sus vidas y se preguntó si puede ser hija de Timur, pero él negó la acusación. Rengin por fin se despertó y Timur la visitó, pero estaba muy agobiado pensando que la podía perder. Ambos estaban abrazándose cuando alguien les pilla.

'Renacer' es una gran historia de superación que aborda temas como la maternidad, el amor, la infidelidad y las dificultades para conciliar la vida laboral con la familiar. La serie cuenta con un elenco formado por Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') y Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Completan el reparto a Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completan el elenco de 'Renacer'.

¿Qué pasará en el capítulo de 'Renacer' del lunes?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Renacer', Aziz pilla a su padre con Rengin y está muy furioso y decepcionado. No puede entender cómo les está haciendo algo así y no se había dado cuenta antes. Timur está muy agobiado porque no se imagina una vida sin Bahar ni Rengin porque necesita a las dos.

Nevra hipoteca la casa, que está a nombre de Bahar, para meterse en un negocio con su pareja. Bahar comienza a sangrar por la nariz y Evren le hace unas pruebas. Comprueba que su hígado podría fallar otra vez, por lo que su hijo decide no contar nada sobre la infidelidad de Timur.

Rengin no aguanta más y decide mudarse a Estados Unidos. Timur propone que vayan a cenar los dos con Parla para que haya un acercamiento entre ellos. Parla invita a alguien en secreto a la cena y todos se quedan descolocados con su llegada, especialmente Timur.