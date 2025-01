Gerro d'aigua freda per a Bahar després d'una recaiguda que ho canviarà tot a 'Renacer'

Antena 3 emet aquest dilluns 20 de gener, a les 23h, un nou capítol de 'Renacer', després d'una nova entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renacer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior, Bahar acollia Parla a casa seva, que estava patint per l'estat de salut de la seva mare. Evren va amagar alguna cosa sobre la família de Timur, però no estava preparat per explicar-ho. Bahar estava molt angoixada perquè cada vegada tenia més sospites que Timur li era infidel.

Nevra estava estranyada per l'aparició de Parla a les seves vides i es va preguntar si pot ser filla de Timur, però ell va negar l'acusació. Rengin per fi es va despertar i Timur la va visitar, però estava molt agobiat pensant que la podia perdre. Tots dos s'estaven abraçant quan algú els enxampa.

| Atresmedia

'Renacer' és una gran història de superació que aborda temes com la maternitat, l'amor, la infidelitat i les dificultats per conciliar la vida laboral amb la familiar. La sèrie compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') i Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Completen el repartiment Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completen l'elenc de 'Renacer'.

Què passarà en el capítol de 'Renacer' del dilluns?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Renacer', Aziz enxampa el seu pare amb Rengin i està molt furiós i decebut. No pot entendre com els està fent una cosa així i no se n'havia adonat abans. Timur està molt agobiat perquè no s'imagina una vida sense Bahar ni Rengin perquè necessita a les dues.

Nevra hipoteca la casa, que està a nom de Bahar, per ficar-se en un negoci amb la seva parella. Bahar comença a sagnar pel nas i Evren li fa unes proves. Comprova que el seu fetge podria fallar una altra vegada, per la qual cosa el seu fill decideix no explicar res sobre la infidelitat de Timur.

Rengin no aguanta més i decideix mudar-se als Estats Units. Timur proposa que vagin a sopar tots dos amb Parla perquè hi hagi un acostament entre ells. Parla convida algú en secret al sopar i tots es queden descol·locats amb la seva arribada, especialment Timur.