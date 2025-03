Arturo Sancho recibe la peor noticia sobre el embarazo de Ana Garcés en 'La Promesa'

Manuel, personaje de Arturo Sancho en 'La Promesa', ha recibido la peor de las noticias sobre el embarazo de Jana. Alguien ha disparado a la protagonista de la serie, por lo que su marido no se separa del lado de su amada, procurando que tenga las mejores atenciones. Sin embargo, solo la llegada del doctor Gamarra ha determinado la gravedad: si Jana sobrevivirá y si su bebé lo hará con ella.

"El disparo no es mortal", ha dicho el doctor de 'La Promesa' a Manuel, personaje de Arturo Sancho. "La bala no le ha afectado a ningún órgano vital, entró por una parte del costado y salió por la otra", añadía, con posibles buenas noticias sobre Jana.

"El estado de Jana es de extrema gravedad y hay muchas posibilidades de que no supere las próximas 24 o 48 horas. La herida está cuidada, neutralizada y, por lo tanto, taponada, he hecho todo lo que estaba en mis manos", explicaba el médico.

| RTVE

De este modo, el futuro de Jana se decidirá en las próximas horas: "Ahora solo podemos esperar y confiar en que las ganas de vivir de Jana obren el milagro. En medicina todo es posible, confiemos en que Jana sea lo suficientemente fuerte para que pueda resistir estas primeras horas, que son de vital importancia".

Sin embargo, el doctor Gamarra ha roto a Manuel, personaje de Arturo Sancho, con noticias sobre el embarazo de Jana: "Malas noticias, no he podido percibir el latido del bebé. Aunque no es definitivo, me temo que no haya sobrevivido".

Más allá del estado de salud de Jana, también han arrancado las investigaciones del sargento Burdina, que acude a palacio para descubrir al culpable. La única pista con la que cuentan para esclarecerlo todo es con la del posible arma: la que guarda Alonso en su despacho, pero ha desaparecido y nadie la encuentra. Eso en principio, pues Manuel guarda en su poder una prueba que puede ser definitiva para dar con el culpable.

Recordamos que 'La Promesa' saltará al prime time de La 1 el próximo miércoles 19 de marzo con un capítulo especial. Previsiblemente será durante esa emisión cuando se resuelva el futuro de Jana, personaje de Ana Garcés. De hecho, ese mismo día, La 1 emitirá tres capítulos de 'La Promesa', dos por la tarde y el especial en prime time.