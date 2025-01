Ion Aramendi presume de cambio físico tras perder más de 11 kilos

Ion Aramendi enciende las redes sociales compartiendo unas fotos que demuestran su enorme cambio físico. El presentador de 'Gran Hermano' ha perdido 11,7 kilos en los últimos cuatro meses gracias al deporte y la llamada 'dieta del bocadillo'.

En un proceso que lleva documentando durante meses, el periodista vasco se ha sometido a esta curiosa dieta junto a su esposa, María Amores. Durante este régimen, no se prohíbe el pan, como si hacen otro tipo de dietas. En cambio, propone ingerir un bocadillo de pan integral en cada hora del almuerzo, preferiblemente de verduras frescas o carnes magras.

Una dieta ideada por la nutricionista Terica Uriol, a quién el propio Ion Aramendi agradece su implicación en la publicación que ha compartido en Instagram. Una publicación en la que luce palmito, estrenando abdominales y comparándolos con una foto de hace 4 meses, donde se mostraba con algo de barriga.

Además del peso perdido, Ion Aramendi también asegurar haber reducido "12 centímetros de cintura", algo que ha conseguido devolverle la confianza y que se sienta "mejor que nunca".

"Este soy yo (48 años)", comenzaba el comunicado que ha lanzado en sus redes sociales. El presentador donostiano habla de su proceso para ganar músculo y ponerse en forma, recuperando la rutina deportiva que con el tiempo había perdido. "Ver como tu cuerpo va cogiendo forma y perdiendo grasa es una satisfacción", ha asegurado.

Resalta también la importancia de no obsesionarse, asegurando que ha conseguido este gran cambio físico sin "dejar de lado" ni su vida televisiva ni familiar. Recordamos que, junto a María Amores, el presentador de 'Reacción en cadena' tiene tres hijos de 2, 7 y 11 años.

"Lo que más gracia me ha hecho de este tiempo es ver cómo mucha gente me decía que 'ya estaba bien'", explica. "Ni estaba bien, ni me sentía bien", asegura en su post de Instagram. "No quiero ser ejemplo de nada ni demonizar ningún cuerpo. Pero este soy yo y así yo me siento mejor", ha concluido el vasco, que también ha aprovechado para agradecer el trabajo a sus entrenadores.