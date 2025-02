Detienen a la actriz Mónica Cervera, conocida por su papel en 'La que se avecina'

La actriz Mónica Cervera, conocida por su papel en 'La que se avecina', fue detenida en Marbella el pasado lunes, 17 de febrero, debido a una orden judicial pendiente en Málaga. Se le atribuye un delito contra el patrimonio y, tras comparecer ante la justicia, ha ingresado en prisión. Esto ocurrió después de que, en los últimos meses, Mónica Cervera haya estado viviendo en la calle.

La intérprete comenzó su carrera artística con formación en danza en Madrid y posteriormente en la escuela de Arte Dramático de Marbella. Su primera aparición en la pantalla fue en el cortometraje "Hongos", de Ramón Salazar. En televisión, participó en 'Manos a la obra', mientras que en cine se la recuerda por títulos como "Octavia", "Piedras", "Crimen Ferpecto" o "20 centímetros".

Con "Crimen Ferpecto" alcanzó su mayor reconocimiento profesional, siendo nominada al premio Goya como actriz revelación. No obstante, y obtuvo gran notoriedad con 'La que se avecina', como la hermana pueblerina de Amador. No obstante, tras su último proyecto en 2016, se alejó del mundo del espectáculo.

Recientemente, salió a la luz que Mónica Cervera estaba viviendo en la calle en Marbella. La actriz explicó en sus redes sociales que dormía en un banco de un parque porque no podía costearse un alquiler. "No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado", dijo.

Mónica Cervera manifestó que su situación es una elección personal: "Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir". Aunque cuenta con familiares en Málaga, ha decidido llevar una vida autónoma, sin depender de nadie. En redes sociales, mantiene un perfil de Instagram con más de 4.500 seguidores, donde se describe como "en proceso creativo".

De hecho, Mónica Cervera dejó bien claro que no quería la ayuda de ninguno de sus compañeros de profesión: "No necesito nada de nadie". Tras este incidente, se desconoce cuál es su futuro en prisión.