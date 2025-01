La inesperada confesión de Macarena Gómez sobre su sueldo en 'La que se avecina'

Macarena Gómez ha hablado abiertamente sobre su experiencia en 'La que se avecina' y los motivos que la llevaron a despedirse temporalmente de su personaje. Durante su participación en el podcast Ac2ality, ofreció una visión honesta y personal sobre su paso por la longeva serie creada por los hermanos Caballero.

Macarena Gómez explicó cómo el personaje de Lola está intrínsecamente ligado al contexto del rodaje, lo que le dificulta interpretarlo fuera de ese entorno. "Tengo que leerme como los consejos que me dan para poder interpretar bien a Lola. Ahora aquí no podía hacerlo. El otro día mi hijo me pidió que la hiciera y me decía que lo hacía muy mal. No sé hacerlo fuera del rodaje", explicaba.

En cuanto a su decisión de apartarse temporalmente de la serie, la actriz reveló que se trató de una combinación de motivos personales y profesionales: "Llevaba 5-6 años muy intensos en 'La que se avecina' y quise descansar. Entonces, le pedí al productor, Alberto Caballero, que si no le importaba que me fuera un año, que me había cansado. Me salieron otros trabajos. Pasado ese año le dije que quería volver y me dijo que vale".

| Instagram

Una de las preguntas durante el podcast fue si interpretar a Lola le había permitido enriquecerse económicamente, dado el éxito de 'La que se avecina'. "No, no te haces rico, pero sí que te haces rico emocionalmente", explicaba.

"Si comparáis los sueldos de los actores españoles con lo que cobran los británicos para una serie de la BBC. Es ridículo. No te voy a decir los sueldos, pero sí que cobramos más que la media, pero no cobramos tanto", añadía.

Además, la actriz desglosó cómo se distribuye su salario, dejando claro que, aunque es satisfactorio, no alcanza cifras desorbitadas. "Date cuenta que tienes que darle un porcentaje a tu representante, luego, evidentemente como todo hijo de vecino y ciudadano español, tienes que pagar los impuestos. Es decir, cobramos bien a gustito, pero no son cifras desorbitadas. No te haces millonario", concluyó.