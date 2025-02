Giro de 180º para Carolina Lapausa tras un encuentro en 'Sueños de Libertad'

Luz, personaje de Carolina Lapausa, se encuentra con una persona a la que no esperaba ver en Barcelona. Este jueves 20 de febrero, 'Sueños de Libertad' seguirá avanzando en sus tramas en la sobremesa de Antena 3. La serie diaria, además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Sueños de Libertad', Andrés echó en cara a Jesús que no fuera a visitarlo a la cárcel. Pon Pedro se disculpó con Digna por su intervención para prolongar la detención de Andrés, pero ella no estaba por la labor de perdonarlo. Miguel Ángel Vaca recibió los resultados de las pruebas que le hizo el doctor Herrera y no eran cómo él esperaba.

Andrés comentó con Begoña el compromiso que se sentía obligado a tener con María. Marta encargó a Fina que instruyese a Gema en su nuevo puesto. Andrés trató de calmar las aguas entre ambas familias, pero, como siempre, Jesús tenía algo que objetar.

| Atresmedia

En audiencias, este mes de enero, 'Sueños de libertad' con un 13,3% de share y 1.238.000 espectadores siguió líder invicta. Fue la serie más vista de la televisión, arrasando a 4,3 puntos de ventaja sobre su inmediato competidor.

¿Qué pasará en el capítulo del jueves de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad', Damián y Jesús piden ayuda a Vaca para desestimar la investigación. Paralelamente, don Pedro trata de conseguir el perdón de Digna, pero critica la propuesta de paz de Andrés. Más tarde, Andrés expone su propuesta empresarial y percibe la tensión entre Damián y Jesús.

Luz, personaje de Carolina Lapausa, se encuentra con una persona a la que no esperaba ver en Barcelona. Digna toma una decisión respecto a la propuesta de Claudia de admitir a Manuela para suplir a Gema en casa De la Reina. Además, Clara, la madre de Pelayo, conoce a Marta y queda encantada con su futura nuera.

Entretanto, Begoña percibe el nerviosismo de María ante la próxima visita de la Guardia Civil. Finalmente, Andrés descubre a Jesús en una situación muy comprometida.