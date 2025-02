Un descubrimiento de Ana Garcés da un giro de 180º a lo conocido sobre 'La Promesa'

El misterio se intensifica en 'La Promesa' con el descubrimiento de una mancha de sangre en una alfombra oculta en la habitación secreta del palacio. La serie de La 1 sigue atrapando a su audiencia con tramas intrigantes que mantienen en vilo a sus seguidores. De hecho, los seguidores de 'La Promesa' no han tardado en especular sobre los acontecimientos más recientes.

De este modo, Jana, personaje de Ana Garcés, junto a Curro, ha confirmado que los objetos y cartas hallados en la habitación secreta pertenecieron a su madre, Dolores. Desde que Pía y Teresa le revelaron la existencia del escondite, Jana no ha cesado en su empeño por desentrañar la verdad sobre el destino de su madre. En una de sus visitas a la estancia, la ex doncella del palacio se percató de una alfombra enrollada en una esquina.

Al examinarla, notó que el suelo mostraba una marca desgastada, lo que indicaba que había permanecido en ese lugar durante muchos años. Su sorpresa fue mayúscula cuando, al colocarla nuevamente en su sitio, descubrió una inquietante mancha de sangre. Su primer pensamiento fue que pertenecía a su madre, pero pronto desechó esa idea tras reflexionar sobre las circunstancias de su muerte y compartir sus dudas con Pía.

| RTVE

"Al principio pensé que podría ser de nuestra madre, de cuando dio a luz. También llegué a pensar que podría ser de cuando la dispararon, pero también lo descarté porque fue a quemarropa y murió en el acto. Me puse a repasar un manual de medicina y me di cuenta de que esta sangre no podría ser de nuestra madre porque si la mancha tuviese tantos años, debería tener un color pardo", explicó Jana, personaje de Ana Garcés, a Pía.

Este hallazgo ha disparado las especulaciones entre los seguidores de 'La Promesa'. Los fans han comenzado a formular sus propias teorías sobre la identidad de la persona cuya sangre quedó impregnada en la alfombra.

Una de las hipótesis más populares sugiere que la sangre podría pertenecer a Tomás, el hijo de Alonso y hermano mellizo de Catalina. Fue asesinado en el primer episodio por Cruz, que utilizó un abrecartas como arma. La Marquesa, con la ayuda de Petra, se deshizo de la alfombra manchada de sangre de su dormitorio. No obstante, algunos espectadores de 'La Promesa' han revisado las imágenes del episodio y han constatado que la alfombra en cuestión no es la misma.

Otra teoría apunta a que la víctima podría ser la Baronesa de Grazalema. Doña Elisa abandonó el palacio llevándose la herencia del Barón de Linaja, lo que desató la ira de Cruz, que prometió venganza. Esta posibilidad cobra fuerza si se tiene en cuenta que Cruz también está en posesión del maletín lleno de dinero que Vera llevó a 'La Promesa' mientras huía de su padre. En un momento en el que los Luján atraviesan una crisis económica devastadora, la presencia de este dinero en manos de Cruz despierta interrogantes sobre sus verdaderas intenciones en 'La Promesa'.