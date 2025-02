El misterio sin resolver que no deja dormir a Marta Costa en 'La Promesa'

El enigma sobre la identidad del padre de Ángela, personaje de Marta Costa, sigue generando expectación entre los seguidores de 'La Promesa'. La llegada de la joven al palacio de los Luján fue sorpresiva, no solo para la familia, sino también para su madre, Leocadia, que ha mantenido gran hermetismo sobre su pasado. Este misterio ha provocado una creciente tensión entre madre e hija, que parece lejos de resolverse.

Desde su aparición en 'La Promesa', Ángela ha dejado claro que necesita descubrir quién es su padre. Sin embargo, Leocadia ha evitado en todo momento responder a sus preguntas, generando aún más dudas sobre los motivos detrás de su silencio. El personaje de Marta Costa, que abandonó sus estudios de derecho en Suiza sin avisar a su madre, se ha mostrado firme en su intención de conocer la verdad, aunque ello signifique desafiar a su progenitora.

El hecho de que Ángela dejara la universidad ha sido motivo de preocupación para Leocadia, quien ha intentado por todos los medios que su hija regrese a Suiza. Para ello, incluso recurrió a Curro, esperando que él pudiera convencerla. No obstante, la estrategia no surtió efecto y desembocó en una fuerte discusión entre los jóvenes. Finalmente, al descubrir que su madre estaba detrás de la petición, Ángela no dudó en confrontarla directamente.

| RTVE

La insistencia de la joven por conocer la identidad de su padre ha sido constante. En un momento de gran determinación, dejó clara su postura frente a su madre: "Si lo que de verdad quiere es que regrese a Suiza, la llave está en sus manos. Dígame quién es mi padre. Hábleme del pasado. Dígame quién soy yo y entonces regresaré. Se lo juro".

A pesar de sus súplicas, Leocadia se mantiene firme en su decisión de no revelar la verdad: "No pienso contarte nada y no lo haré porque es lo mejor para ti. Saber quién es tu padre solo serviría para perjudicarte". El personaje de Marta Costa en 'La Promesa', desesperada por conocer su origen, insistió en que no puede seguir viviendo en la ignorancia, pero su madre se negó a ceder.

Ante una nueva negativa, Ángela ha decidido adoptar una postura más drástica con su madre: "Si usted no confía en mí, yo no volveré a confiar en usted. Nunca". Estas palabras han marcado un antes y un después en la relación entre ambas en 'La Promesa', dejando claro que la confianza entre madre e hija está rota.