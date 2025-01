Juan del Val abandona 'La Roca' tras el aparatoso accidente que sufre en directo

Este domingo, 26 de enero, Juan del Val ha sufrido un accidente en pleno directo. Como es costumbre, todos los fines de semana 'La Roca' trae a su plató una sección de cocina que nos enseña las gastrotendencias del momento de la mano de Cristina Plaza. Ayer, trataba sobre los alimentos probióticios y prebióticos.

El objetivo era elaborar un smoothie con un mango. Y manos a la obra se puso el escritor. Al principio todo parecía ir bien, hasta él mismo bromea sobre la manera que tenía de pelar esta fruta: "Qué manera de pelar un mango".

Sin embargo, instantes después se ha escuchado un "ay" por parte del comunicador llevándose el dedo a la boca. Juan del Val se había cortado con el pelador. Ante esta situación, Nuria Roca ha expresado: "Ay, me voy a marear", ya que siempre que ve sangre le ocurre esto.

| Atresmedia

"¿Quieres que te vaya avanzando yo?", le preguntaba Cristina Plaza. A lo que el colaborador ha contestado: "Ve avanzando, ve avanzando". Se le ha visto dolorido, pero ha intentado seguir con la sección: "Bueno esto es medio mango". "Medio mango y medio dedo" han bromeado los tertulianos.

Juan del Val ha intentado mantener la calma ante la preocupación de los colaboradores, hasta que un compañero suyo le ha ofrecido relevarle: "¿Quieres el relevo?". "Sí, por favor", ha contestado rápidamente. Mientras, la presentadora miraba a otro lado para no ver la herida que su marido se había hecho.

"Voy a irme un momentito nada más a un grifo" ha comentado el protagonista de esta historia. Así, aliviado, ha abandonado el plató durante unos minutos. "Tiene los diez dedos", han comentado sus compañeros para tranquilizar a la audiencia. A la vuelta de publicidad, Nuria Roca ha explicado que la butaca del colaborador estaba vacía porque estaba siendo atendido por los servicios médicos.

"El dedo no se puede ver, no está bonito. Me han puesto cuatro puntos de aproximación" comentaba Juan del Val al regresar al magazine. El smoothie, después de tanto percance, se ha elaborado con éxito, pero el escritor no ha podido probarlo.