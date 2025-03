'Fiesta' anuncia la llegada de un nuevo colaborador que aterriza desde 'Sálvame'

'Fiesta' se ha reforzado este sábado 8 de marzo con dos inesperadas incorporaciones a su equipo de colaboradores. La primera es Ana María Aldón, quien vuelve tras una ausencia de ocho meses después de haber salido del formato con su relanzamiento en junio del año pasado. Un movimiento inesperado que 'Fiesta' realiza para intentar mejorar sus audiencias, ya que el formato de Emma García apenas consigue superar el 8% de share.

"Tenemos un nuevo colaborador para comentar 'Supervivientes'. Tiene la lengua afilada podemos decir, bastante temperamento y viene a no callarse nada", anunciaba Emma García en directo sobre el segundo fichaje.

"Entonces viene a hacernos la competencia", comentaba Ana María Aldón con humor, acompañada en el sofá de Kiko Jiménez y Pedro García Aguado, concursantes de la anterior edición de 'Supervivientes'. "Hombre la competencia no, es otro colaborador. Viene a colaborar con vosotros, pero es el típico que no se calla nada", respondía la presentadora, dejando claro el perfil del recién llegado.

Finalmente, el misterio se resolvió: el nuevo fichaje de 'Fiesta' es Miguel Frigenti. El periodista regresa a Telecinco tras su participación en 'GH DÚO 3', donde fue el octavo expulsado, quedándose a poco de proclamarse como finalista. Además, también ha sido colaborador en programas como 'Sálvame', 'Ya es mediodía' y los debates de diversos realities.

| Mediaset

Su llegada al plató fue recibida con entusiasmo por parte del público y los demás tertulianos. "Estoy un poco nervioso ehh", confesaba Miguel Frigenti, aunque sin ocultar su emoción. "Estoy muy contento de estar con vosotros y contigo", añadía, dirigiéndose a Emma García.

"¿Nunca hemos trabajado juntos no? Alguna vez me has criticado, pero lo que es trabajar no", le cuestionaba Emma García en 'Fiesta'. "No, nunca te he criticado. De hecho, yo era fan cuando te veía de pequeño en 'A tu lado' y uno de mis sueños era comentar realities contigo", aseguraba, emocionado, el nuevo colaborador. "Te digo una cosa tan pequeño, tan pequeño que así te has quedado", bromeaba Emma García, dándole la bienvenida al programa.