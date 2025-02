David Broncano revela la verdad sobre la falsa invitación de Revilla a 'La Revuelta'

Si pensamos en las personas que visitan 'El Hormiguero', Miguel Ángel Revilla es uno de los invitados más recurrentes en el programa de Antena 3. El político ya va más allá de formar parte del club platino del programa cumpliendo su visita número 33. Además, comparte una gran amistad con Pablo Motos y, tras tantos años de visitas, la fidelidad entre la productora 7yacción e invitado es clara.

Precisamente esa relación es la que ha hecho cuestionar a algunos medios si el presentador de las hormigas dejaría acudir al cántabro a la competencia. Revilla fue claro y "Sí, pero si voy antes a su programa", haciendo humor sobre la polémica que destapó David Broncano.

Además, aclaró que el presentador de Antena 3 no le había pedido nada: “Él no ha vetado que yo vaya a ningún programa. Pero no le gustaría que fuese a un programa haciéndole competencia a la misma hora". Por ese motivo, resumió: "No puedo ir a 'La Revuelta'. Él no me lo impide en absoluto, pero sé que, probablemente, no le gustaría mucho".

| Atresmedia

En esa misma entrevista en Cadena Ser, también reveló que el programa de La 1 le había pedido acudir: "Yo no voy a 'La Revuelta'. Pero me han mandado mil mensajes. No me ha invitado directamente Broncano, pero sí por otras vías. Claro que quieren que Revilla vaya al programa".

Justo este jueves, David Broncano ha recordado a Miguel Ángel Revilla. Ha sucedido cuando una mujer del público le ha regalado anchoas de Santoña, a petición de su marido: "Él lleva mal que Revilla no te traiga anchoas". El comentario le dio pie al presentador a admitir que el escritor "no quiere venir" y a desmentir la supuesta insistencia por parte del programa.

"El otro día vi que dijo que lo habíamos invitado un montón de veces y que no había venido… Que creo que es mentira”, aclaró sobre la propuesta. Aunque aprovechó para abrirle las puertas del programa: "Pero en este momento, le invito a Revilla a que venga. Revilla, esta es tu casa".