Jarro de agua fría para Timur por lo que llega a presenciar en 'Renacer'

En 'Renacer' nada está escrito. En el episodio de este martes 18 de marzo, la junta directiva del hospital se ha reunido para evaluar lo sucedido durante la intervención de Bahar y Timur. Todas las sospechas han recaído en Evren, quien, lejos de inmutarse, ha optado por el silencio.

El ambiente tenso se ha visto interrumpido por la llegada inesperada de Timur, que, contra todo pronóstico, ha salido en defensa de Evren. "Era una intervención muy complicada", ha señalado tras revisar la documentación médica. En un gesto de reconocimiento, ha destacado la profesionalidad del cirujano y, con sinceridad, ha expresado su gratitud: "Nos has salvado la vida".

Sin embargo, la sorpresa no ha terminado ahí en 'Renacer'. Timur se ha acercado a Evren, le ha estrechado la mano y, con una honestidad inesperada, le ha confesado su intención: quiere conquistar a Bahar.

Finalmente, la junta ha reconocido la labor impecable de Evren y le han solicitado que retome su puesto en el hospital. Sin embargo, él lo tenía claro desde el principio. Ha presentado su dimisión sin titubear, dejando en claro que su futuro no está en ese lugar.

No obstante, antes de que sea demasiado tarde, dos personas han decidido enfrentarlo en 'Renacer'. Süreyya ha sido la primera en buscarlo, tratando de hacerlo cambiar de opinión. Aunque ha admitido que en lo personal ya no insistirá, le ha pedido que no deje su carrera por su historia con Bahar.

Cuando todo parecía decidido, Bahar también ha dado un paso al frente en 'Renacer'. En un giro inesperado, ha llegado hasta el barco de Evren para suplicarle que no se marche. "Desde que estás en mi vida, soy más feliz. Me siento muy bien cuando estoy contigo. Siento paz, pero también nervios", ha revelado Bahar con el corazón en la mano.

Ante estas palabras, Evren no ha podido contenerse más y, sin dudarlo, la ha besado apasionadamente, dejando atrás cualquier incertidumbre. Lo que ninguno de los dos esperaba era que no estaban solos.

A lo lejos, Süreyya y Timur han sido testigos de la escena. Sus miradas reflejan una mezcla de emociones: ¿cómo reaccionarán ante este giro inesperado?