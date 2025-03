El contundente mensaje de Isabel Rábago tras ser despedida súbitamente de Telecinco

El pasado mes de enero, el despido de Isabel Rábago de Mediaset tomó por sorpresa a muchos. La colaboradora, que había formado parte de diversos programas de Telecinco, fue apartada sin que se explicaran los motivos. Desde entonces, ha encontrado en sus redes sociales el lugar ideal para compartir sus pensamientos y, en ocasiones, para enviar mensajes a su antigua cadena.

En su última publicación, Isabel Rábago ha expresado su gratitud a los compañeros de profesión que la han apoyado en este tiempo, tanto en privado como en público. Entre ellos, destacan los colaboradores de 'Ni que fuéramos', espacio en el que Kiko Matamoros salió en su defensa.

La periodista compartió un fragmento de 'Ni que fuéramos', acompañado de una reflexión en la que deja claro que su historia aún no ha sido contada por completo. "Llegan los Idus de Marzo", escribió de forma enigmática, dejando entrever que en algún momento hablará abiertamente sobre su situación.

| Mediaset

"Durante estos meses de forzada ausencia he recibido el cariño de amigos de verdad, de esos que no tienen miedo. El respeto de compañeros de profesión, de nombres propios de todos los ámbitos sociales que se ha preocupado por mí. Sin preguntar, ofreciéndome su ayuda", explicó.

"Recibir estos mensajes y llamadas me hacían llorar. No me avergüenza reconocerlo. No ha sido fácil, nada fácil. Los que conocen la otra vía para acceder a mí, sin molestar, lo han hecho y todos vuestros mensajes me han llegado con el mismo cariño que se escribieron o se dijeron. He tardado mucho en ir contestando. No tenía las respuestas. Sigo sin respuestas, pero contestando", añadía.

"Estos días estoy revisando muchos vídeos, artículos, todo lo dicho y escrito, debo hacerlo. He visto esto hace un ratito. Me han emocionado. Si algo valoro en esta vida es la libertad. Y ellos, 'Ni que fuéramos', tienen esa libertad y lo más importante, no tienen miedo de expresar lo que piensan públicamente. Yo tampoco. En eso soy igual a ellos. Ellos, desde la distancia y sin necesidad de preguntar, respetando mi silencio, han comprendido la intrahistoria. Quizás porque pasaron por lo mismo. Ellos antes que yo. Ellos más grandes", explicaba Isabel Rábago.

| Mediaset

Con un mensaje contundente, ha asegurado que, llegado el momento, hablará sin reserva: "Sí, la intrahistoria será contada, pero a su debido tiempo. Muchos se van a tener que dar más de un punto en la boca. Tampoco me importa. Los mediocres, las malas personas, los colaboradores necesarios, lo seguirán siendo toda la vida. Sin más".

Asimismo, Isabel Rábago ha subrayado que siempre ha actuado con dignidad y que no fue ella quien inició los rumores: "Soy una señora, siempre lo he sido y lo seré. No todos pueden decir lo mismo. No fui yo quien agitó el avispero y filtró algo de la manera menos elegante y falsa. Intentando hacer daño personal y profesional. Lo vivido, sigue doliendo, alguien estará muy feliz por ello. Disfrútalo. Por mi parte no hay rencor porque jamás lo hubo. La decepción fue tan grande que todo lo cubrió", lamenta.

Para concluir, la periodista se ha mostrado optimista y enfocada en su carrera como abogada: "Estoy fuerte y lo voy a estar mucho más. Ejercer como abogada me fascina, me llena y me entusiasma y en cuanto resuelva lo que debo resolver quien sabe si la tele volverá a mi vida. Los puentes los cruzo cuando estoy frente a ellos. Gracias a todos y a ellos, en especial".