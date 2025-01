Fernando Díaz de la Guardia reaparece en televisión tras sufrir un problema de salud

Fernando Díaz de la Guardia ha sorprendido a todos con su regreso a la televisión. Después de su salida del grupo Mediaset, el periodista ha vuelto a la pequeña pantalla y lo ha hecho en el programa de Juan y Medio, 'La tarde, aquí y ahora'. En su intervención, ha expresado cómo ha sido superar una parálisis facial que lo mantuvo alejado de las cámaras durante varios meses.

Con gafas de sol, ya que los focos pueden dañarle la vista, ha concedido una entrevista a Canal Sur en el programa que para él es "su casa". Durante todo momento ha expresado una actitud positiva y ha agradecido el apoyo de su familia, amigos y seguidores, quienes estuvieron pendientes de su evolución.

Nada más tomar asiento, el presentador ha explicado cómo se dio cuenta de que algo no iba bien: "Esto arranca el día de Reyes. Abriendo los regalos con los niños, me encontré con este presente tan inesperado, en forma de parálisis facial".

"Pensaban que tenía un ictus, pero se descartó rápidamente ese origen y se diagnostica un origen vírico. Esto es el virus de la varicela, que se reactivó en mi cerebro, arrasando el nervio facial" ha explicado.

| Canal Sur

"Lo más grave es que se me paralizó el párpado y cuando bebía se me caía el líquido, porque no tenía fuerza en el labio. Se me había quedado media cara caída y paralizada", aseguró Fernando Díaz de la Guardia, que compartía entonces el instante en el que se dio cuenta de la gravedad del asunto.

Además, ha detallado que no podía casi ni articular palabra: "Tenía la dicción muy afectada, sobre todo las sílabas bilabiales. Era muy frustrante escucharme, porque yo he sido locutor casi desde niño".

En su proceso de recuperación, ha confesado que nunca perdió las ganas de vivir: "En el mes de mayo floreció mi sonrisa, y eso me cambió muchísimo la mentalidad". Y además ha querido aprovechar la ventana de la que dispone como comunicador para visibilizar este problema.

Durante su intervención, ha desvelado que no es la primera vez que le sucede esto: "Hace 10 años presentaba con la cara dormida, no lo he contado nunca, pero como nadie lo notaba... La vida me ha dado un segundo aviso. Que no me dé un tercero".

Al terminar su discurso, ha querido lanzar una reflexión: "La vida es preciosa. Si tenemos un entripado, tres días, eso hay que escucharlo. Hay que disfrutar lo que cada uno tiene, porque es maravillosa".