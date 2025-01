La inesperada confesión de María Escario sobre su salida del Telediario de RTVE

El 1 de enero, la veterana presentadora de RTVE,María Escario, dio inicio a una nueva etapa en su vida: la jubilación. Tras cuatro décadas de trayectoria en la televisión pública, especialmente en el ámbito de la información deportiva, María Escario se despidió de su actividad profesional. No sin antes ofrecer una entrevista en "Hoy por hoy" de la SER, donde repasó su experiencia.

Durante la entrevista, la presentadora se mostró especialmente emotiva al hablar sobre los deportistas españoles. "No están lo suficientemente valorados", afirmó. Además, destacó que en otros países, como Francia, el respeto por estos profesionales es mayor: "Cosa que en España no siempre hacemos. Los valores del deporte aquí no se aprovechan suficientemente a nivel social".

Maria Escario también reflexionó sobre su evolución profesional, recordando cómo pasó de presentar el Telediario a hacer "periodismo de calle". "Tuve que reinventarme en la bendita calle, donde se aprende todo", explicó. Con esta declaración, rememoró su salida como rostro de los informativos, tras haber cubierto grandes eventos como tres Mundiales de fútbol y siete Juegos Olímpicos.

| RTVE

Su despedida de los informativos fue un proceso difícil para María Escario, que reveló que el anuncio de su salida llegó de una manera inesperada. "Me quedé muerta. Después de veinte años, el director de informativos, que tenía todo el derecho a quitarme, no tuvo ni el gesto de mirarme a la cara para decírmelo", recordó, refiriéndose a la llamada que recibió de Julio Samoano, director de informativos, el día en que no estaba trabajando.

Sin embargo, su paso por los reportajes fue un éxito, con una notable acogida. "El 50% de ellos fueron el minuto de oro del Telediario. Entonces se lo dije al director de informativos con la única intención de que se sintiera orgullosa de mí", relató.

Sobre los motivos de su salida como presentadora, María Escario nunca obtuvo una explicación directa, pero intuye que su carácter pudo haber influido. "Yo nunca me he callado", subrayó. "Si yo hubiera sido hombre, un poco sumiso, que no discute, ni crea problemas, no hubiera dejado de ser presentadora del Telediario", añadió.