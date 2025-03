Preocupación por Nagore Robles tras comunicar su último diagnóstico médico

Nagore Robles ha vivido un gran susto que la ha llevado de urgencia al hospital. A través de sus redes sociales, la exconcursante de 'Gran Hermano' ha compartido con sus seguidores su diagnóstico médico después de someterse a varias pruebas. Nagore Robles ha desvelado que recibió un tratamiento que la dejó completamente "KO", según sus propias palabras.

La concursante de 'Bake Off: Famosos al Horno' es conocida por su transparencia y cercanía con su comunidad en redes. Ante sus seguidores, Nagore Robles ha hablado sin tapujos sobre sus miedos ante pruebas médicas, su operación y recuperación de espalda, así como sus problemas de salud intestinal. Sin embargo, lo que ha experimentado recientemente la ha tomado completamente por sorpresa y la mantiene en estado de alerta.

El sentirse especialmente vulnerable y sufrir intensos mareos fueron las razones que la llevaron a acudir rápidamente al hospital. "No me había sentido así jamás", ha escrito Nagore Robles, reflejando la angustia vivida en esos momentos. Tras la consulta con los médicos, ha recibido una respuesta que, aunque esclarecedora, no ha significado un alivio total para su malestar, algo que ha quedado reflejado en la imagen compartida donde se aprecia una fuerte reacción alérgica en su pecho.

| TVE

"La doctora me dijo que tenía vértigo posicional paroxístico benigno y me dieron en vena unos cuantos medicamentos que me dejaron KO", ha explicado Nagore Robles en sus redes sociales. A pesar de haber recibido un diagnóstico claro, la colaboradora reconoce que su estado de salud aún no es el mejor. Aunque ha mencionado que sigue "bastante floja" tras la medicación, lo que más le ha preocupado es la inesperada reacción alérgica que ahora ha aparecido en su piel.

Ante la incertidumbre de si esta reacción es consecuencia del tratamiento para el mareo o de otro factor, Nagore Robles ha querido compartir su experiencia con sus seguidores, reflejando su preocupación. "Pensaba que estaba un poco mejor, pero me encuentro con esto. Parece que hoy tampoco es mi día", ha escrito, mostrando su desánimo ante esta complicada situación de salud.