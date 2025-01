Bárbara Rey dice lo que muchos piensas tras las palabras de Ágatha Ruiz de la Prada

Ágatha Ruiz de la Prada ha causado una intensa polémica mediática por sus recientes declaraciones en 'Fiesta' de Telecinco. Durante una entrevista para promocionar su libro "Todo por un plan", la diseñadora utilizó una expresión que generó rechazo inmediato. Unas desafortunadas palabras racistas contra los gitanos que han despertado multitud de reacciones, como la de Bárbara Rey.

"Estoy viviendo como las gitanas, no tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá. Estoy en mi casa vieja, pero completamente desmantelada", fueron las controvertidas palabras de Ágatha Ruiz de la Prada en 'Fiesta'.

Estas palabras no pasaron desapercibidas y desencadenaron una ola de críticas, entre las que destacó la respuesta de Bárbara Rey. A través de un mensaje en redes sociales, la artista mostró su indignación: "Mis amigas gitanas tienen cocina, lavabo, sofá y son muy limpias. Si tú estás viviendo así, no estás viviendo como una gitana".

| Mediaset

"Estás viviendo como una que no se lava, que no se ducha, que no cocina. O sea, un poco guarrilla más bien, no como una gitana", concluía su mensaje Bárbara Rey. Unas palabras que han sido muy aplaudidas por todos sus seguidores.

Las declaraciones de Bárbara Rey se sumaron a las de otros rostros como Lolita Flores y Pitingo, que también se pronunciaron en contra del comentario. "Te has pasado 100 pueblos. Basta de racismo", escribió Lolita, en su cuenta de Instagram, exigiendo respeto hacia la comunidad gitana.

Ante la creciente polémica, Ágatha Ruiz de la Prada emitió un comunicado en el que expresó sus disculpas, calificando sus desafortunadas palabras como una "frase hecha y absurda". La diseñadora aseguró: "Nada más lejos de mi intención que ofender al pueblo gitano, por el que siento admiración, respeto y cariño".

Asimismo, Emma García, en representación de 'Fiesta', también se dirigió a los espectadores a través de sus redes sociales para lamentar el incidente. "No lo hubiéramos dejado pasar si lo hubiéramos escuchado en ese momento", explicó, pidiendo disculpas en nombre del programa, asegurando que en directo no lo llevó a escuchar.