La confesión de Yolanda Ramos en Marc Giró sobre el trastorno que le han diagnosticado

El programa de Marc Giró, 'Late Xou', ya está instaurado en las noches de La 1. Después de conseguir buenos datos de audiencia la semana pasada, RTVE sigue con su apuesta de emitirlo después de 'La Revuelta'. Esta semana, los invitados estrella han sido Carlos Areces, Pedro Alonso Ochoro y la magnífica Yolanda Ramos.

Esta última fue la elegida para cerrar el programa por todo lo alto. La actriz, que no es la primera vez que pisa este plató, confesó que le diagnosticaron TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad).

Como es característico en ella, desde el humor ha explicado al público en qué consiste contando algunas anécdotas que ha vivido. Para empezar, la última vez que visitó el show de Marc Giró, se llevó la petaca de su micrófono a su casa: "Creía que me había cagado".

"Me han comunicado que soy TDAH y estoy tan contenta porque ahora entiendo muchas cosas de mi vida" ha confesado la actriz. Seguidamente, ha proseguido confesando muchas situaciones que ha vivido en su carrera profesional.

"Estar leyendo un guion y estar pensando en una película que haría, y no aprendérmelo. Llegar en blanco... Que se lo digan a Pedro Almodóvar", señaló.

También ha recordado entre carcajadas un curioso momento que vivió dentro de un contenedor: "Cosas como sacar 0,1 en matemáticas y no encontrar la décima esa de dónde la han pillado. Intentar fumarme un mechero encendiéndolo con el cigarro. Tenerme que meter en un container, y esto te lo juro, porque en las mudanzas he tirado las llaves y el monedero con todo".

No es la primera vez que Yolanda Ramos habla de su salud mental, hace cuatro años concedió una entrevista en 'El Faro' de Mara Torres donde confesó que tomaba pastillas antidepresivas y que era una persona pas (persona altamente sensible), algo que le salvó la vida: "Es terrible entrar en un sitio y porque no te guste un sofá, pasarlo mal".

"Me sirvió mucho descubrir que han descubierto que hay un 20% de la población que son denominados como 'pas'. Son 'personas altamente sensibles' que tienen una sensibilidad más agudizada por una amígdala en el centro del cerebro, no sé si lo digo bien. Me ha salvado mucho la vida saber que yo soy así", añadía.