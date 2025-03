Atresmedia premia a Gotzon Mantuliz tras 'El Desafío' con un programa propio

Después de una aplaudida temporada en 'El Desafío', Gotzon Mantuliz ha demostrado ser un competidor excepcional. Desde el primer programa se posicionó como el favorito, manteniéndose en lo más alto del ranking sin que ningún rival lograra desbancarlo. Es por ello que Atresmedia ha recompensado al concursante, ascendiéndole a presentador de un nuevo formato.

El pasado jueves, Gotzon Mantuliz visitó 'El Hormiguero' junto a Susi Caramelo, Lola Lolita y Victoria Federica de Marichalar. "Me he sorprendido, que de 12 pruebas no fallase una. Que es muy probable que una, de tiro, que falle. Yo pensaba que llegará el día y la gala que los nervios jueguen una mala pasada y falle", confesaba ante Pablo Motos.

Gotzon Mantuliz ha trabajado duro para llegar a la final, sometiéndose a entrenamientos intensivos. "Es verdad que me lo he currado mucho, he entrenado duro, y he sufrido mucho para que todo saliese bien", admitió en 'El Hormiguero'.

| Atresmedia

Su reto final, "Cuarteto extremo", será una espectacular coreografía acrobática que ha llevado su cuerpo al límite. "Quería una prueba espectacular, para cerrar mi paso por la edición y están en juego los puntos. Me pasé de frenada a la hora de entrenar", explicó. "Soy muy competitivo, y llegué a la final destruido, con mareos, por el cuello por la cama elástica, con los brazos sin fuerza", añadió.

Sin embargo, más allá de la competición, Gotzon Mantuliz tiene un nuevo reto por delante. Pablo Motos reveló en exclusiva que el deportista será el presentador de un nuevo programa en laSexta. Se trata de 'Cazadores de imágenes', producido por 7yacción, la misma compañía detrás de 'El Hormiguero' y 'El Desafío'.

El programa lo llevará a recorrer el mundo en busca de animales salvajes para fotografiarlos y compartir esas imágenes en colaboración con National Geographic. "El espacio narrará el proceso de cómo se consigue esa foto, y en cada capítulo me acompañará una persona conocida para vivir la experiencia y ponerse cara a cara con estos animales", explicó.

Para obtener las mejores instantáneas, Gotzon Mantuliz ha aprendido a interpretar el lenguaje de la naturaleza, una habilidad esencial en sus expediciones. "Tienes que escuchar cómo los animales hacen sonidos de alarmas ante depredadores como tigres y pumas, y que esos sonidos son los que le tienen que prevenir a él para captar la fotografía", detalló.