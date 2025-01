Las palabras de David Broncano directas a Pablo Motos tras ganar el Premio Iris

La noche de éxitos de David Broncano con su programa 'La Revuelta' fue ayer. Y en este caso no porque fueran líderes de audiencia como ha sucedido en varias ocasiones, sino porque se alzó con cuatro galardones de los Premios Iris 2024.

Celebrados en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid, el nuevo programa de RTVE se llevó: Mejor programa de entretenimiento, Mejor dirección de programas, Mejor guion de entretenimiento y Mejor presentador de programas de entretenimiento.

En este último competía con Pablo Motos y junto con otros grandes presentadores como RamónGarcía o Carlos Sobera. En su discurso agradeció al público su éxito, pero también hubo ciertas palabras hacia 'El Hormiguero', su eterno rival.

El cómico también quiso agradecer el premio a 'El Hormiguero': "Quería agradecer el premio a 'El Hormiguero', no es irónico". Rápidamente estas palabras detonaron carcajadas entre los asistentes, pero el jienense aclaró que no era irónico: "Os juro que no es irónico". Además, ha reconocido que la competencia es lo que les ha hecho querer mejorar día a día: "Un rival duro te hace jugar mejor".

| RTVE

Después de tantas guerras públicas y tanto revuelo, se consiguió que el programa de 'La Resistencia' ocupara una franja en la televisión pública. Para el presentador, estar en RTVE era "dar un paso más". Y esto fue posible gracias a la competencia ya que "han convertido La Resistencia en un programa aún mejor que creo que es La Revuelta"

Lejos de quedarse ahí, David Broncano declaró que considera que el impacto ha sido mutuo: "Creo que a ellos también les ha activado y les ha estimulado lo que hacemos nosotros".

También quiso reconocer el peso que sigue teniendo Pablo Motos: "Siguen siendo lo que siempre han sido: un programa con grandes invitados y líder". Por ello, como ha declarado en diversas ocasiones, David Broncano es un fiel seguidor de las hormigas para estar al tanto y para ver qué hacen porque "eso es lo valioso".

La gala de Premios Iris también estuvo marcada por otros grandes nombres como Carlos Franganillo galardonado con Mejor presentador de Informativos o 'Tu Cara Me Suena' de Antena 3 comomejor producción.