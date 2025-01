Lucas (Andy y Lucas) tiene que disculparse con Ana Rosa tras mentirle sobre su nariz

'TardeAR' comenzó este miércoles recordando las declaraciones que ofreció Lucas González, integrante de Andy y Lucas, hace unas semanas. El cantante aseguró en el programa de Ana Rosa Quintana que no se había sometido a una operación de nariz.Algo que finalmente admitió este martes durante su participación en 'El Hormiguero'.

"Lo ven ustedes. El cantante Lucas de Andy y Lucas hace no mucho tiempo nos juró y nos perjuró que no se había hecho nada en la nariz. Bueno pues ayer en 'El Hormiguero' confesó que se había operado la nariz. Hombre por favor, claro le hemos preguntado", reaccionó Ana Rosa Quintana tras conocer las nuevas declaraciones del artista.

El gran interrogante giraba en torno a por qué Lucas González decidió mentir en 'TardeAR' sobre su operación. Especialmente cuando muchos especulaban que su nariz había pasado por el quirófano. Este miércoles, el cantante explicó su postura y los motivos detrás de su negativa inicial.

| Atresmedia

"Tampoco tenía muchas ganas de contar o dejar de contar. Era algo que me quería guardar para mí", declaró Lucas González en respuesta a las preguntas del programa.

En sus palabras, admitió que la presión mediática lo llevó a hablar finalmente sobre el tema: "Lo siento, no fue con ninguna malicia. Fue simplemente porque la verdad es que no quería dar muchas explicaciones, pero vista la presión mediática me he visto obligado a desvelarlo, que tampoco debería ser así, pero bueno no queda otra".

Además, Lucas González detalló las complicaciones relacionadas con el postoperatorio: "Tenía desviación del tabique, al final se me operó y fui muy mal enfermo. Me debía haber tomado mucho inflamatorio, mucha pomada y no quitarme las gasas a destiempo. Al minuto uno me quité las gasas y no cicatrizó como tenía que cicatrizar. Tendría que volverme a operar".

Tras las disculpas del cantante, Ana Rosa Quintana quiso enviarle un mensaje conciliador. "Bueno hombre a ver hay que decir que yo los quiero mucho, que hemos hecho unas risas y que tampoco es un tema tan grave. Le ha salido mal", concluía la presentadora de 'TardeAR'.