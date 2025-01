Santi Acosta filtra la invitada de 'De Viernes' que no gustará a Ángel Cristo JR

La posibilidad de que Bárbara Rey vuelva al plató de 'De Viernes' ha dejado de ser un simple rumor para convertirse prácticamente en una certeza. Hace unos días, 'Ni que fuéramos' ya dejó entrever que la vedette regresaría al espacio de Telecinco tras los tres especiales emitidos en diciembre. Según han apuntado, esta cuarta aparición formaría parte del acuerdo firmado entre la artista y Mediaset.

La fecha señalada es este viernes 17 de enero, y aunque la cadena aún no ha emitido un comunicado oficial, el propio Santi Acosta, ha avivado las especulaciones. Durante la gala de los Premios Iris, Santi Acosta y Sandra Barneda concedieron unas declaraciones al periodista Jesús Sánchez Moreno. Fue entonces cuando las palabras del conductor de 'De Viernes' dejaron entrever el regreso de Bárbara Rey.

"¿Quedan más capítulos de Bárbara Rey?", preguntó Jesús Sánchez Moreno a Santi Acosta. "Pues no lo sé, pero se lo preguntamos el viernes, a ver si tiene alguna cosa más, que seguro porque con una vida intensa como la suya...", respondió Santi Acosta, sugiriendo de forma clara que Bárbara Rey sería la invitada principal del próximo programa.

| Telecinco

Intentando disimular, el periodista insistió: "¿Entonces se vuelve a sentar?". A lo que Santi Acosta, tras la metedura de pata inicial, trató de recular, diciendo: "Pues no lo sé". Por su parte, Sandra Barneda no pudo evitar bromear sobre el tema: "No te puede decir nada, pero te lo ha dicho", dejando al descubierto el desliz de su compañero.

El posible regreso de Bárbara Rey a 'De Viernes' llega justo una semana después de que su hijo, Ángel Cristo JR, protagonizara otra esperada entrevista. El invitado no dudó en desmentir prácticamente todas las declaraciones que hizo su madre en los especiales. Ahora, Bárbara Rey volverá a tener la oportunidad de responder a todo.

Recordamos que, la semana pasada, 'De Viernes' cayó a la segunda posición en audiencias con un flojo 10% de share y 851.000 televidentes con la entrevista a Ángel Cristo JR. El espacio congregó 3.827.000 espectadores únicos.