María José Campanario anuncia medias legales contra Lydia Lozano tras sus palabras

A pocos días de la confirmación sorpresa de María José Campanario como concursante de 'El Desafío', la odóntologa se ha visto obligadada a publicar un comunicado en sus redes. Lo ha hecho en respuesta a una 'exclusiva' que Lydia Lozano dió en 'Ni que fuéramos Sshh', el programa donde migró el universo Sálvame.

Durante una emisión esta misma semana, la periodista afirmaba que María José Campanario había sido ingresada de urgencia en un conocido hospital de Madrid. Por supuesta, la actual pareja de Jesulín de Ubrique no tardaba en desmentir esta versión de los hechos y, para cortar cualquier tipo de especulación, se pronunciaba a través de Instagram.

"La salud de las personas es algo de lo que no se puede hablar", se podía leer en el comunicado que la futura concursante de 'El Desafío' publicaba en 'stories'. "Mi salud me compete solo a mi y porque yo hable de mi patología no significa que lo pueda hacer cualquiera", añadía, haciendo referencia a la fibromialgia que padece.

| Redes sociales

Además, la odontóloga catalana iba más allá, recordando que no es legal hablar de la salud de otra persona sin su autorización. "No tengo porqué dar explicaciones de porqué voy al médico o dejo de ir", recordaba ella. En el comunicado, María José Campanario también insiste en los peligros de afirmar un ingreso hospitalario: "hace que familiares y amigos se preocupen sin necesidad".

La mujer de Jesulín de Ubrique ha querido acabar su comunicado con una clara amenaza. Aunque no iba dirigida a Lydia Lozano, lo sucedido en los últimos días deja entrever el razonamiento tras las severas palabras de la Campanario. "Dejad de hacerlo", amenazaba, "o me veré en la tesitura de tener que intermponer una demanda".

"No he perdido ninguna en los ocho años que llevo haciéndolo", ha querido recordar también, en referencia a la multitud de acciones legales que ha llevado adelante en los últimos años. Para terminar, María José Campanario ha querido recalcar que ella puede hablar de su salud cuando quiera, lanzando una puya directa a la periodista de 'Ni que fuéramos Ssshh'.