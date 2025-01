El inesperado palo de Valeria Ros a 'Zapeando' desde 'La Revuelta' tras ser despedida

Valeria Ros ha vuelto a 'La Revuelta' con su cómica sección. Lo hace después de un mes de ausencia y su entrada al Teatro Príncipe Gran Vía no ha sido muy amigable que se diga. La presentadora comenzó con las pilas cargadas con un reproche hacia David Broncano y una explicación sobre su salida de 'Zapeando'.

Valeria Ros reprendió a David Broncano que no guardara en su mesa el regalo que con tanto cariño le hizo: un bebé de juguete. Pero el humorista, como ya es costumbre, supo evitar la pregunta y redirigir la conversación. Le sorprendió preguntándole sobre su repentina salida de 'Zapeando' y ella, lejos de hacer oídos sordos, se pronunció.

Una conversación entre risas, pero que ha dejado entrever la situación y el recuerdo que la vasca guarda del programa de laSexta. A la pregunta del presentador de RTVE, "¿Zapeando qué? Eso ahí quedó", Valeria ha respondido con una sonrisa que no lo está viendo: "Pues no lo estoy viendo".

"¿Se te canceló?", preguntó David Broncano interesado por su repentina salida. Valeria Ros no ha dudado en sincerarse de cómo se siente: "Me da una pena horrible, porque era bastante graciosa. Se me daba bien".

Lejos de dar más detalles sobre su relación con Atresmedia, lo que sí ha querido reconocer es que esto son cosas que pasan en la vida: "Hay que atravesar baches en la vida y tirar para adelante".

Y ahora, la gran incógnita sobre quién ocupará su silla. Dato que Broncano tampoco ha querido dejar en el tintero. Y Valeria tampoco ha dudado en contestar irónicamente entre risas y aplausos: "¿Cómo mi reemplazo? "Yo creo que no tengo".

Bromas aparte entre estos dos cómicos, la ya excolaboradora de 'Zapeando' no dudó en dedicar unas buenas palabras a la que ahora ocupa su puesto: "Isabel Forner, es la mejor".

Pese a estar obligada en elegir entre 'Zapeando' o 'La Revuelta' y su evidente molestia con su repentino adiós a La Sexta, la monologuista no es la primera vez que habla de este suceso. Ya lo hizo el pasado mes de diciembre cuando entre risas le replicó a Broncano: "Claro, igual me cortáis a mí también".