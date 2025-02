La llegada de un nuevo personaje da un giro de 180º a la vida de Marta Belmonte

Doña Clara, interpretada de Marta Calvó, ha llegado marcando territorio a 'Sueños de Libertad'. Parece que ya ha tenido algún que otro encontronazo con Marta cuando ha acudido a la empresa para conocerla con motivo del matrimonio con Pelayo. La mujer, que conoce la verdadera orientación sexual de su hijo, no esperaba que él le hubiera contado su gran secreto a Marta y empieza a tener dudas de esta unión.

"Una cosa tengo que reconocer, tengo carácter y eso me gusta", es lo único positivo que ve al personaje de Marta Belmonte. "No quiero que te molestes, no es que no me alegre de que te cases, todo lo contrario, pero doy por hecho que, dada tu condición, la mujer que se casara contigo debía ser un poco cortita. Me ha sorprendido que sea una mujer inteligente", añade Marta Calvó interpretando a doña Clara en 'Sueños de Libertad'.

No obstante, doña Clara se da cuenta de la confesión de Pelayo: "No puedo creer que hayas confesado tus gustos a Marta. ¿Cómo vas a cometer semejante tontería? ¿Y si ella comete una indiscreción? O peor aún, ¿si la cosa no funciona y le da por airearlo?", se pregunta la madre de Pelayo. Sin embargo, el protagonista lo niega: "Marta no es de esas. Sé lo que me hago y nos va a impulsar en nuestras empresas y carrera política".

| Atresmedia

"Somos igual... de ambiciosos, quiero decir, y si me perjudica públicamente iría en contra de sus propios intereses", añade Pelayo. Unas palabras que provoca que doña Clara diga a su hijo que cree que Marta también es homosexual. "Me parece una mujer estupenda, tanto que no me encaja que te elija a ti para casarse", dice el personaje de Marta Calvó.

"¿No será que esa mujer esconde algo? Lo único que podría explicar esta situación es que esa mujer sea igual que tú. Mírame a los ojos y niégamelo", se atreve a decir en 'Sueños de Libertad'. Aunque Pelayo intenta quitarle esa idea a su madre de la cabeza, acaba dándose cuenta de que tiene razón.

Le advierte que debe tener cuidado porque su carrera política está en peligro: "¿Cómo has pensado que meterte en un berenjenal es buena idea?". Además, le recuerda que ahora el peligro es doble porque ambos tienen que frenar los rumores que puedan surgir.