Alexia Rivas paraliza emocionada 'Fiesta' con un mensaje directo para su abuela

Este fin de semana, 'Fiesta' regaló a sus espectadores uno de esos instantes donde la emoción se impuso al espectáculo. En medio de la celebración del Domingo de Resurrección, Alexia Rivas sorprendió al público al abrir su corazón en pleno directo. La colaboradora decidió dedicarle unas palabras a su abuela, recientemente operada.

'Fiesta' comenzó con una conexión desde Sevilla, donde Luis Rollán mostraba el fervor de los más de 500 nazarenos de la Hermandad de la Resurrección. "Hace un año, en esta misma fecha, Emma, tú felicitaste a una seguidora que acababa de cumplir 100 años. Pues te digo, que hoy está cumpliendo los 101: te enviamos un fuerte beso, Otilia", contaba el colaborador.

Desde el plató, Emma García no tardó en sumarse al homenaje: "Dale nuestro abrazo, cariño y agradecimiento". "Todo el amor del mundo por esos 101 años. Tenemos una espectadora muy especial", añadió la presentadora de 'Fiesta'.

Este recuerdo tan entrañable dio paso a una reflexión de Amor Romeira sobre su propia abuela: "Ojalá mi abuela llegue a esas edades. Cada vez que voy a Canarias, le digo: dúrame un añito más. Tiene 87 y es una persona que me da lecciones. Ella ha perdido a toda su familia, ha visto morirse a su hija, que es mi madre, o a otro tío mío. De repente, le digo que no se muera y ella me dice: 'a mí no se me ha perdido nada allí arriba todavía'. Nos empodera un montón a mi hermana y a mí".

| Mediaset

Fue entonces cuando Alexia Rivas, conmovida por la conversación, pidió la palabra para compartir una vivencia personal: "Te quiero pedir un favor, Emma. Nunca hago estas cosas y, además, jamás hago estas cosas en televisión. Pero es que acaban de operar a una de mis abuelas esta semana, de un cáncer de colon".

La noticia, aunque delicada, venía acompañada de un gran alivio: "La operación ha salido fenomenal, le han quitado absolutamente todo el cáncer y nos está viendo ahora mismo". Emma García se acercó enseguida para mostrarle su apoyo, mientras Amor Romeira la acompañaba con un gesto cómplice: "Un beso para Olga".

Mirando a cámara y conteniendo las lágrimas, Alexia Rivas se dirigió directamente a su abuela: "Eres una campeona. ¡Qué decirte! Eres la razón de mi vida". "Tiene 87 años, nos ha tenido muy preocupados, pero nos tiene ahora más aliviados. Se aburre en el hospital, pero le he dicho que es tiempo de reposo. La quiero muchísimo", explicó Alexia Rivas en 'Fiesta'.

Emma García cerró el momento con un mensaje que iba más allá de una dedicatoria personal. "Olga, te vamos a divertir, así como a todas las personas que estén en una situación similar a la tuya. Un abrazo muy fuerte", concluyó la presentadora de Telecinco.