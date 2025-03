Terelu Campos frena 'De Viernes' tras ser acusada de privilegios en 'Supervivientes'

Tras abandonar el pasado domingo, Terelu Campos ya ha vuelto a España tras tan solo dos semanas en 'Supervivientes'. Después de ser recibida en el plató del reality, la periodista se ha sentado en 'De Viernes' para conceder una entrevista. Uno de los temas a los que ha tenido que hacer frente Terelu Campos ha sido a las acusaciones sobre unos posibles privilegios en la isla de 'Supervivientes'.

"¿No te da la impresión que por ser Terelu Campos se te valora muchísimo cualquier mínimo detalle, por mínimo que sea? Todo el mundo está orgulloso, dice que es una maravilla. En realidad, cuando llegas a las cajas, apenas puedes andar un paso, otro día te pones a hacer fuego, haces así dos veces y ya... Al final Terelu Campos tiene un trato especial, en comparación, por ejemplo, con Koldo, que es un señor bastante mayor. ¿Mirándote a ti mismo no dices: que bien me trata la gente, como me quieren?", preguntaba inicialmente Antonio Montero.

"Yo no sé exactamente que ha pasado. Yo lo digo: ¿por qué se sorprenden hasta mis amigos? Se lo he dicho antes a Santi arriba, si están hartos de verme y estar conmigo", reaccionaba de primeras Terelu Campos.

| Mediaset

"Hay que situarte cuando tú estás en tu vida normal, la que tenemos todo, que cada día es una pedrada por aquí, otra por allí. Al final te vas con una roca aquí, que te agría el carácter, el humor...", añadía la colaboradora en 'De Viernes'.

De este modo, Antonio Rossi introducía el tema de los privilegios: "Ha habido muchos comentarios porque ibas en unas circunstancias absolutamente diferentes". "El mechero incluso te responsabilizaron a ti en las redes sociales. Incluso el director de la productora tuvo que decir que no tenías privilegios, que no salías a comer, que no fumabas, por todo lo que decían en las redes sociales", añadía.

"En mi día a día, aquí, en España, sin irme a Honduras, estoy acostumbrada a que se digan mentiras de mi vida. Estoy acostumbradísima a que digan que hago lo que no he hecho, que estoy donde no he estado en la vida... Llega un momento en el que yo no puedo ir a Honduras y preocuparme por lo que dicen, te partes de risa. ¿Cómo iba a ser mi mechero cuando yo ni siquiera estoy en esa playa? Ni siquiera estoy conviviendo con ellos", respondía tajantemente Terelu Campos.

Además, ha querido hacer hincapié en el tema del tabaco: "No he fumado. Llevaba un parche, que me lo tenían que pegar porque se me despegaba todo el rato y no me servía. Quería taladrármelo".