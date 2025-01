Alessandro Lecquio dice lo menos pensado en 'Vamos a ver en la polémica de Ana Obregón

Alessandro Lecquio se ha mojado en 'Vamos a ver' en defensa de Ana Obregón. La controversia fue generada por las palabras de Roberto Herrera, que afirmó que su compañera Nia Correia "lloró a lágrima viva" por "cómo la trató Ana Obregón" durante la grabación de la promo de las Campanadas. Ahora, Alessandro Lecquio ha salido en defensa de su expareja, dejando clara su postura al respecto.

Recordamos que Ana Obregón ya se defendió negando las acusaciones: "Es mentira. Nia llegó dos horas más tarde, no le gustaba su vestido e hizo que fueran a buscarle otro. Yo solo intenté relajarla, pero no paraba de llorar y no quería rodar el anuncio".

"No soy objetivo al hablar de Ana Obregón, pero esto me suena a montaje publicitario. Todo lo ve desde una única perspectiva y no la veo capaz de lo que dicen de ella", reaccionaba Alessandro Lecquio en 'Vamos a ver'.

| Mediaset

"Soy incapaz de imaginar que Ana trate mal a otra persona. Otra cosa es que se centre en su trabajo y no piense en la otra persona", decía inicialmente Alessandro Lequio.

Alessandro Lecquio destacó además la profesionalidad y calidad humana de la actriz: "Ana Obregón es una gran trabajadora y lo puede decir cualquiera. Es una curranta de los pies a la cabeza, pero sobre todo es buena persona". Estas palabras contaron con el respaldo de sus compañeras de programa, Marta López y Carmen Borrego.

Carmen Borrego también aportó su punto de vista, subrayando la dedicación laboral de Ana Obregón. "Ha trabajado en la misma empresa que yo y ha sido una currante, me extraña que algo que haya pasado hace tres años haya salido ahora", se posicionaba la colaboradora.

Por su parte, Alessandro Lecquio no dudó en insinuar que la polémica podría estar muy vinculada con el próximo evento en el que participará Nia Correia: "Qué casualidad. Yo soy incapaz de recordar su nombre". Con estas palabras, el colaborador de 'Vamos a ver' dejaba entrever que la cantante podría estar buscando atención mediática antes de su actuación en el Festival de Viña del Mar.