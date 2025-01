Alessandro Lecquio diu el menys pensat a 'Vamos a ver en la polèmica d'Ana Obregón

Alessandro Lecquio s'ha mullat a 'Vamos a ver' en defensa d'Ana Obregón. La controvèrsia va ser generada per les paraules de Roberto Herrera, que va afirmar que la seva companya Nia Correia "va plorar a llàgrima viva" per "com la va tractar Ana Obregón" durant la gravació de la promo de les Campanades. Ara, Alessandro Lecquio ha sortit en defensa de la seva exparella, deixant clara la seva postura al respecte.

Recordem que Ana Obregón ja es va defensar negant les acusacions: "És mentida. Nia va arribar dues hores més tard, no li agradava el seu vestit i va fer que li anessin a buscar-ne un altre. Jo només vaig intentar relaxar-la, però no parava de plorar i no volia rodar l'anunci".

"No sóc objectiu al parlar d'Ana Obregón, però això em sona a muntatge publicitari. Tot ho veu des d'una única perspectiva i no la veig capaç del que diuen d'ella", reaccionava Alessandro Lecquio a 'Vamos a ver'.

| Mediaset

"Sóc incapaç d'imaginar que l'Ana tracti malament una altra persona. Una altra cosa és que es centri en la seva feina i no pensi en l'altra persona", deia inicialment Alessandro Lequio.

Alessandro Lecquio va destacar a més la professionalitat i qualitat humana de l'actriu: "Ana Obregón és una gran treballadora i ho pot dir qualsevol. És una curranta de cap a peus, però sobretot és bona persona". Aquestes paraules van comptar amb el suport de les seves companyes de programa, Marta López i Carmen Borrego.

Carmen Borrego també va aportar el seu punt de vista, subratllant la dedicació laboral d'Ana Obregón. "Ha treballat a la mateixa empresa que jo i ha estat una curranta, em sorprèn que una cosa que va passar fa tres anys hagi sortit ara", es posicionava la col·laboradora.

Per la seva banda, Alessandro Lecquio no va dubtar a insinuar que la polèmica podria estar molt vinculada amb el pròxim esdeveniment en què participarà Nia Correia: "Quina casualitat. Jo sóc incapaç de recordar el seu nom". Amb aquestes paraules, el col·laborador de 'Vamos a ver' deixava entreveure que la cantant podria estar buscant atenció mediàtica abans de la seva actuació al Festival de Viña del Mar.