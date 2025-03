Maria Xinxó desvela la verdadera cara de Xavier Grasset sin cámaras en 'La Selva'

Maria Xinxó es una de las colaboradoras habituales de 'La Selva' de Xavier Grasset. En una reciente entrevista en el pódcast 'Off The Rec', la periodista ha hablado de su etapa en el magazine de TV3 tras su inesperada salida de RAC1. Para sorpresa de todos, Maria Xinxó ha desvelado como es el presentador de 'La Selva' en la intimidad.

Y es que la periodista ha dejado claro el buen rollo del equipo con el presentador: "Xavier Grasset se apunta a un bombardeo. Es una persona que necesita estar siempre haciendo cosas y le encanta hacer planes. Fuimos de fiesta por navidad y fue de los últimos irse".

Cabe destacar que 'La Selva' se mueve en resultados muy irregulares, aunque habitualmente está por debajo del doble dígito. "No entiendo de audiencias y tampoco tenía ninguna expectativa. La idea era hacer un buen producto y a ver como funciona", explicaba María Xinxó.

| TV3

"Por lo que dicen de lo que quería TV3 están muy contentos porquela mayoría de las tardes somos líderes entre los magazines. Es una franja muy difícil en la que la gente no mira tanto la televisión y hay tantos programas similares. Creo que podemos estar contentos", ha añadido respecto a los resultados de 'La Selva'.

"Estoy contenta con el equipo y el proyecto, pero no descarto volver a la radio si llega una buena oportunidad", ha reconocido en el pódcats 'Off The REC'. "¿Y si Albert Om la llamara para volver a trabajar juntos?", le pregunta el periodista Jon García y su respuesta, entre risas, fue clara: "Si me llama Albert, lo dejo todo".

De este modo, Maria Xinxó ha explicado que la cancelación del programa 'Islàndia', dirigido por Albert Om, fue un golpe duro para todo el equipo. "Nunca entendí por qué decidieron acabar con él. Nos dijeron que era por razones económicas, que el programa era demasiado caro, pero no creo que los números les hayan salido bien", ha apuntado.

| La Bombilla Media

Cuando RAC1 optó por sustituir 'Islàndia', Maria Xinxó fue reubicada en 'Versió RAC1' con Toni Clapés, pero su sensación dentro de la emisora ya no era la misma. "Me di cuenta de que no me gustaba hacia dónde iba RAC1, que había perdido su espíritu rebelde y arriesgado", ha sentenciado. "Un día hice ‘clic’ y dije: 'Tengo que irme'. Y lo comuniqué al día siguiente", añadía.

En 'Off The REC', Maria Xinxó también ha hablado abiertamente sobre las dificultades económicas en la profesión. "La gente cree que por salir en la tele o en la radio estamos montados en el dólar, pero yo he sido mileurista la mayor parte de mi carrera", afirmó. "Mi sueldo máximo fue de 2.500 euros mensuales, y eso fue en 'Islàndia', pero cuando pasé a 'Versió RAC1', me bajaron el sueldo 1.000 euros brutos al mes", añadía la periodista.

La invisibilidad de las mujeres en los medios

| La Bombilla Media

Maria Xinxó también ha denunciado la falta de mujeres al frente de programas de radio. "En RAC1 faltan mujeres dirigiendo programas. Ahora mismo, ¿quién conduce los programas de mayor audiencia? Hombres. Siempre hombres", ha criticado.

Además, ha revelado que en 'La Selva' ha impulsado una iniciativa para contabilizar el porcentaje de mujeres y hombres invitados: "Un día tuvimos 17 hombres y una mujer en el programa. Aquel día dije: 'Nunca más'".

La periodista tampoco entiende por qué, cuando se producen cambios en la dirección de programas de actualidad, se decide sustituir mujeres por hombres. "Cuando estaban Laura Rosel o Mònica Terribas en Catalunya Ràdio, teníamos referentes femeninos en horarios clave. Pero, en vez de continuar con esa línea, vuelven a poner a un hombre al frente. ¿Por qué?", se ha preguntado, criticando que la diversidad en los medios sigue siendo una asignatura pendiente.