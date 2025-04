El importante anuncio de 'Got Talent' justo antes de arrancar sus grabaciones

'Got Talent' volverá a ser una de las grandes apuestas de Telecinco para la próxima temporada. Pese a la bajada en audiencias de su anterior edición, la cadena sigue apostando por el talent show presentado por Santi Millán. Es por ello que 'Got Talent' lleva semanas buscando nuevos talentos para completar su elenco de concursantes.

A través de las redes sociales, el talent show ha lanzado una importante convocatoria. "Llamando a todos los talentos! Si tienes un don especial, es tu oportunidad de brillar en el escenario más grande del país. Apúntate al casting de 'Got Talent España' y haz historia", comparte la cuenta oficial del formato, añadiendo que los interesados se deben apuntar a través de la web de Telecinco.

Recordamos que, en esta nueva edición, 'Got Talent' realizará nuevos e importantes cambios en su jurado. Carlos Latre se incorpora al talent show como sustituto de Florentino Fernández, que a su vez le ha sustituto en 'Tu Cara Me Suena'. Por su parte, tras pinchar con 'Caiga quien Caiga', Telecinco sigue apostando por Lorena Castell como sustituta de Tamara Falcó en 'Got Talent'.

Por lo tanto, Carlos Latre y Lorena Castell se unen a Risto Mejide en la que será su décima edición regular y a Paula Echevarría en su cuarta. Ambos, además, también participación en 'Got Talent All Stars'. Cabe destacar que Risto Mejide anunció hace unos meses que estará será su última edición: "Como jurado de talent shows tengo los días contados. Ya no me apetece seguir, creo que el año que viene va a ser el último que haga".

| Mediaset

En audiencias, 'Got Talent' finalizó su décima edición en Telecinco siendo líder en la noche de su final, proclamando a Nataliya Stepanska como ganadora. El talent show de Santi Millán marcó un 12,8%, 1.025.000 seguidores de media y 3.439.000 espectadores únicos en el prime time del sábado. Sin embargo, la décima edición de 'Got Talent' fue la menos vista de su historia, cayendo por primera vez del millón de espectadores (949.000) junto a un 11% de cuota.