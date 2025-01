La 1 cancela la serie 'La Promesa', que ya tiene sustituto en la tarde

La 1 ha cancelado la emisión de 'La Promesa' para este lunes 6 de enero. Debido al festivo por el día de Reyes, el ente público no emitirá nada en su parrilla habitual. Los espectadores de 'La Promesa' se tendrán que esperar al martes 7 de enero para descubrir como se siguen desarrollando las tramas.

Recordamos que, en el último capítulo de 'La Promesa', Cruz no hizo más que protestar por la boda que se le venía encima. Lo que Jana no esperaba era una última imposición de la marquesa que no le gustaba nada. Pía leyó para Ricardo la carta en la que su exmujer dio los motivos de su marcha y la doncella hizo lo imposible por animarlo.

De buen gusto tampoco era la huida constante de Samuel siempre que se cruzaba con María Fernández. Sin embargo, los dos tuvieron una charla en la que tomaron una decisión definitiva. Las cocineras estaban muy ilusionadas con acudir a la boda, a pesar de que el tiempo de preparación que les habían dado era insuficiente. Catalina tuvo los ánimos por los suelos y empezó a darse cuenta de que su futuro más inmediato podía estar lejos de 'La Promesa'.

| RTVE

De este modo, durante el inicio de la tarde, La 1 apostará por el cine con "Dicen por ahí..." a las 16h y "Mi gran boda griega II" a las 17:25h. Además, a las 18:55h será el turno para un partido de la Copa del Rey con el CD Minera contra el Real Madrid CF. De este modo, tampoco habrá las emisiones normales de 'La Moderna', 'Valle Salvaje', 'El Cazador' o 'Aquí la Tierra'.

En la franja matinal tampoco habrá 'La Hora de La 1' o 'Mañaneros', emitiendo 'Viaje al centro de la tele' y la reposición del especial de José Mota de Nochevieja.

En audiencias, en noviembre, 'La Promesa' con un 12,7% de share y 991.000 espectadores, obtuvo nuevo máximo histórico mensual en cuota, siendo líder con una de las mayores ventajas históricas. Por ámbitos, revalidó el liderazgo en Aragón, las dos Castillas, Cataluña (con su segundo mejor dato histórico), Madrid, Murcia y Resto (máximos históricos), y Euskadi. Además, 'La Promesa' es de nuevo la serie más consumida en diferido del mes de todas las cadenas con 275.000 espectadores.