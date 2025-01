La 1 cancel·la la sèrie 'La Promesa', que ja té substitut a la tarda

La 1 ha cancel·lat l'emissió de 'La Promesa' per a aquest dilluns 6 de gener. A causa del festiu pel dia de Reis, l'ens públic no emetrà res en la seva graella habitual. Els espectadors de 'La Promesa' s'hauran d'esperar al dimarts 7 de gener per descobrir com es continuen desenvolupant les trames.

Recordem que, en l'últim capítol de 'La Promesa', la Cruz no va fer més que protestar pel casament que se li venia a sobre. El que la Jana no esperava era una última imposició de la marquesa que no li agradava gens. La Pía va llegir per al Ricardo la carta en què la seva exdona va donar els motius de la seva marxa i la donzella va fer l'impossible per animar-lo.

De bon grat tampoc era la fugida constant del Samuel sempre que es creuava amb la María Fernández. Tanmateix, els dos van tenir una xerrada en què van prendre una decisió definitiva. Les cuineres estaven molt il·lusionades amb assistir al casament, tot i que el temps de preparació que els havien donat era insuficient. La Catalina va tenir els ànims per terra i va començar a adonar-se que el seu futur més immediat podia estar lluny de 'La Promesa'.

| RTVE

D'aquesta manera, durant l'inici de la tarda, La 1 apostarà pel cinema amb "Dicen por ahí..." a les 16h i "Mi gran boda griega II" a les 17:25h. A més, a les 18:55h serà el torn per a un partit de la Copa del Rei amb el CD Minera contra el Real Madrid CF. D'aquesta manera, tampoc hi haurà les emissions normals de 'La Moderna', 'Valle Salvaje', 'El Cazador' o 'Aquí la Tierra'.

En la franja matinal tampoc hi haurà 'La Hora de La 1' o 'Mañaneros', emetent 'Viaje al centro de la tele' i la reposició de l'especial de José Mota de Cap d'Any.

En audiències, al novembre, 'La Promesa' amb un 12,7% de share i 991.000 espectadors, va obtenir nou màxim històric mensual en quota, sent líder amb un dels avantatges històrics més grans. Per àmbits, va revalidar el lideratge a Aragó, les dues Castelles, Catalunya (amb el seu segon millor dada històrica), Madrid, Múrcia i Resta (màxims històrics), i Euskadi. A més, 'La Promesa' és de nou la sèrie més consumida en diferit del mes de totes les cadenes amb 275.000 espectadors.