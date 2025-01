La decisión de Carmen Asecas que deja en el aire su futuro en 'La Promesa'

Catalina, personaje de Carmen Asecas, empieza a darse cuenta de que su futuro más inmediato puede estar lejos. Este viernes 3 de enero a las 17:30h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín y Manuel Regueiro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', Manuel estaba decidido a casarse y nada de lo que le dijesen sus padres podría cambiarlo. La marquesa, consciente de eso, se puso manos a la obra con el apoyo de Leocadia. Samuel no puso problemas para oficiar la ceremonia y Jana, tras anunciar oficialmente al servicio su inminente boda, los invitó a todos a asistir.

Por su parte, Curro contactó por teléfono con Martina, que había conseguido esquivar a José Juan. Pese a la mala calidad de la comunicación, Curro le pidió que volviese para la boda de Manuel y Jana.

Leocadia aprovechó su estancia para indagar, no solo sobre Jana, sino también para acercarse a Curro. La carta de la mujer de Ricardo había conseguido desestabilizar al mayordomo, que tenía muchas dificultades para afrontar la preparación de la boda y lo enfrentó a Petra.

| RTVE

En audiencias, en noviembre, 'La Promesa' con un 12,7% de share y 991.000 espectadores, obtuvo nuevo máximo histórico mensual en cuota, siendo líder con una de las mayores ventajas históricas. Por ámbitos, revalidó el liderazgo en Aragón, las dos Castillas, Cataluña (con su segundo mejor dato histórico), Madrid, Murcia y Resto (máximos históricos), y Euskadi. Además, 'La Promesa' es de nuevo la serie más consumida en diferido del mes de todas las cadenas con 275.000 espectadores.

¿Qué pasará en el capítulo del viernes de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', Cruz no hace más que protestar por la boda que se le viene encima. Lo que Jana no espera es una última imposición de la marquesa que no le gustará nada. Pía lee para Ricardo la carta en la que su exmujer dio los motivos de su marcha y la doncella hará lo imposible por animarlo.

De buen gusto tampoco es la huida constante de Samuel siempre que se cruza con María Fernández. Sin embargo, los dos tienen una charla en la que toman una decisión definitiva. Las cocineras están muy ilusionadas con acudir a la boda, a pesar de que el tiempo de preparación que les han dado es insuficiente. Catalina, personaje de Carmen Asecas, tiene los ánimos por los suelos y empieza a darse cuenta de que su futuro más inmediato puede estar lejos de 'La Promesa'.