El inesperado regreso a 'La Promesa' que da un giro de 180º a la vida de Amparo Piñero

Cruz ha conseguido un regreso al palacio para la gran sorpresa de Martina, personaje de Amparo Piñero. Este miércoles 19 de febrero a las 17:30h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín y Manuel Regueiro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', Ángela le dijo a Teresa que sospechaba que los Luján estaban planeando casar a Curro con una heredera para salvar el palacio. El marqués se enfrentó a su esposa por haber engañado a Martina. Además, Catalina confesó a María Fernández que estaba enamorada de Adriano, el padre de sus hijos.

Jana ocultó a Manuel las palabras crueles de su madre sobre su embarazo, pero confiaba en Pía, desahogándose sobre los recuerdos perdidos de la habitación secreta. Aunque Curro la estaba ayudando a juntar las piezas, la verdad seguía eludiéndola, hasta que Jana hizo un macabro descubrimiento que lo cambió todo.

En audiencias, este mes de enero, 'La Promesa' se mostró imparable y sin rival. Cerró enero con su mejor promedio mensual histórico en cuota, miles y contactos medios diarios: 14,4% de share, 1.184.000 espectadores y 1,7 millones. Además, ganó 1,5 puntos de cuota y 150.000 espectadores respecto a diciembre.

¿Qué pasará en el capítulo del miércoles de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa',la marquesa ha conseguido contactar con Jacobo, que no tarda en aparecer por el palacio para la gran sorpresa de Martina. El personaje de Amparo Piñero aún no se ha recuperado del intento de engaño de sus tíos. Jana no puede parar de dar vueltas a su descubrimiento y busca desesperadamente una explicación y, una inesperada llegada, la hará vislumbrar una solución a este gran enigma.

Además, Petra intenta ocultar su contrariedad al verse apartada por Santos, que fantasea con una posible reconciliación entre sus padres. Tras el regreso de Jacobo y la excesiva amabilidad de los marqueses, Leocadia pide a su hija Ángela que esté ojo avizor a las posibles intenciones de Cruz. Está convencida de que tiene un plan oculto.