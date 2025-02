La decisión de Arturo Sancho que da un giro de 180º a su futuro en 'La Promesa'

Manuel, personaje de Arturo Sancho, ya no esconde más sus intenciones y se reúne con sus padres. Este martes 25 de febrero a las 17:30h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín y Manuel Regueiro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', Manuel se enfrentó a su madre, que no negó su rechazo por Jana y también por el hijo que esperaban juntos. Samuel le contó a María Fernández la verdad de sus orígenes, pero ella no le creyó. Ángela escuchó a Cruz hablando por teléfono y confirmó que querían casar a Curro con una rica heredera.

Ana no era aceptada por el servicio y Ricardo la defendió, por lo que Ana decidió recuperar su relación con él y, junto a Petra, le hicieron ver que el gran impedimento era Pía. Las cocineras prepararon los conejos que cazó Marcelo y, por primera vez en mucho tiempo, en la planta de servicio comieron un poco mejor. Jana encontró una nueva línea de investigación sobre la sangre en la alfombra, con la duda de si sería de Tomás.

| RTVE

En audiencias, este mes de enero, 'La Promesa' se mostró imparable y sin rival. Cerró enero con su mejor promedio mensual histórico en cuota, miles y contactos medios diarios: 14,4% de share, 1.184.000 espectadores y 1,7 millones. Además, ganó 1,5 puntos de cuota y 150.000 espectadores respecto a diciembre.

¿Qué pasará en el capítulo del martes de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', a Cruz no le ha pasado inadvertido cómo Ángela empieza a hacer y deshacer en palacio y le deja las cosas bien claras. Curro no terminó de creer la historia de que lo iban a casar, pero Ángela ahora tiene certezas y cejará hasta abrirle los ojos. María Fernández no estaba nada convencida por la revelación de Samuel, pero el sacerdote se las ingenia para demostrar la verdad.

La mancha de sangre sigue siendo una incógnita para Jana. El riesgo que corre es que tratando de desentrañarla florezcan otras verdades hasta ahora ocultas. Manuel, personaje de Arturo Sancho, ya no esconde más sus intenciones: se reúne con su padre para decirle que quiere abandonar La Promesa.